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民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪昨再度語出驚人，為了替被關押1年的丈夫抱不平，將砲口對準總統賴清德的收養犬「斑斑」，譏諷牠是「殘障三腳狗」。對此，資深媒體人邱明玉今（30）日在政論節目《前進新台灣》中呼籲，柯文哲「真的要關心一下老婆的健康狀況」。關於陳佩琪拿「斑斑」來對比柯文哲一事，邱明玉引述網路說法大酸：第一，斑斑不貪汙不斂財、第二，人家三條腿，但站得比你的這個兩條腿的還直、第三，斑斑不會厭女、第四，斑斑不會口出狂言，整天說一些歪斜不正的話。邱明玉狠酸，陳佩琪什麼都要比，連老公都要跟一隻狗這樣比，「妳不講，大家還不知道說斑斑的身世，人家的狗是哪一點得罪你？」針對陳佩琪近期不斷發文慘被炎上一事，邱明玉呼籲柯文哲，與其在那邊罵東罵西，還要募款，不如真的關心一下老婆的身體健康狀況，「我覺得陳佩琪心裡，已經有太多太多怨氣了，每天東罵西罵，發出泳裝照還不夠，連狗都要攻擊。真的啦，柯文哲要不關心你老婆？我覺得這才是最重要的」。