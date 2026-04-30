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自「鄭習會」落幕後，兩岸和平議題熱度不減，國人對於「和平統一」的看法是否因雙方交流而改觀，成為近期焦點。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK輿情資料庫觀察發現，儘管美麗島電子報最新民調顯示有22.4%民眾接受「和平統一、一國兩制」，但網路風向卻展現強烈排斥感。相關討論聲量隨民調曝光快速攀升，從4月27日的1053則，在媒體與社群擴散下，29日衝高至7464則，顯示國人對此議題的關注度顯著升高。觀察網友留言發現，合計高達55.3%討論聚焦於對該22%支持者的諷刺與抨擊，其中「抨擊支持者應回歸祖國」佔25.3%最高，其餘還包括諷刺應放棄國籍福利（11.9%）、質疑身分為中配（7.5%）或移民（6.1%）以及被洗腦（4.5%）等標籤化言論。這反映出即便民調數據存在兩成支持者，但在網路社群中，多數網民抱持高度不信任，傾向以強烈的排斥性語言回應。在國家主權的立場辯論上，輿論同樣呈現剛性對決，17.4%網友堅持「一邊一國、互不隸屬」，10%表示不接受一國兩制，另有8.1%呼籲應「借鏡香港處境」。相較之下，主張「維持現狀就好」的聲音僅佔3.1%，顯示在涉及主權變動的議題中，民眾傾向以立場分明的觀點回應。多數網友認為「和平」與「統一」在現狀下難以併存，憂慮由中國主導的模式將使台灣失去現有民主制度。雖然「鄭習會」期間網路尚存支持和平交流的理性聲音，但一旦觸及實質的主權變動，民意顯然會更為抗拒，對「和平統一」的概念並未因政治人物會面而改觀。這波輿情顯示，台灣社會對涉及主權的變動具高度疑慮，網路輿論仍緊守主權防線，對一國兩制展現戒心。