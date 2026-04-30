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📌以下為本文重點：

《黑夜告白》劇情簡介

《黑夜告白》角色介紹

《黑夜告白》收看平台

《黑夜告白》3大亮點

《黑夜告白》網友熱議

何遠航：潘粵明 飾

冉方旭：王鶴棣 飾

任敏：何曉竹 飾

▲王鶴棣（左）與潘粵明（右）主演的《黑夜告白》在4月26日播出，師徒二人跨時空攜手追查真相。（圖／微博@黑夜告白官微）

王鶴棣演技被碾壓 觀眾直呼像是在背書

《黑夜告白》遭指節奏拖沓 時間線讓觀眾超混亂

劇情被批不合邏輯 網友直呼警察集體降智

《黑夜告白》跨時空追兇 師徒兩人攜手辦案

不只是受害者家屬 更探討辦案警察的深深愧疚

王鶴棣跳出帥氣形象 飾演刑警引好評

懸疑陸劇《黑夜告白》在4月26日播出，由潘粵明、王鶴棣、任敏等人主演，講述老少警探師徒聯手打破時間迷霧，追查真相的過程，燒腦劇情收穫許多好評。但也有網友指出劇情節奏稍顯拖沓，批評情節無說服力、演員演技尷尬等，其中王鶴棣更是被說念台詞像在背書，評價非常兩極。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理《黑夜告白》懶人包，讓各位讀者劇情、角色、收看平台、亮點以及網友看法一次看。《危險關係》以1997年、2006年與2015年三重時間線交錯，圍繞跨越18年的元龍里小區離奇電梯失蹤案，穿著藍色高跟鞋的女子背著男子上18樓後就憑空消失，現場無目擊者也無掙扎痕跡，當年被判斷為逃債的「單純失蹤」，但在2006年因遺體被發現而證實是重大命案，被掩蓋的祕密也因此重新浮出水面。這起懸案將老刑警何遠航與菜鳥徒弟冉方旭捲入，兩人跨越18年聯手追兇，在三個時空交錯中拆解駭人真相。潘粵明飾演一名老牌刑警何遠航，在1997年元旦，當時正值壯年的他帶領徒弟冉方旭調查一宗離奇的「電梯失蹤案」，就算案情隨著時間推移陷入僵局，但他始終未能放下當年的懸案，繼續獨自查詢真相。王鶴棣飾演在20歲出頭加入刑警隊的冉方旭，跟隨師父何遠航辦案。隨著時間流逝，當年的案件始終懸而未決。冉方在社會的變遷與師父的影響下，逐漸褪去了青澀，變得沉穩、內斂且心思縝密，並接棒師父，繼續調查當年的真相。何曉竹飾演何遠航的獨生女何曉竹，同時也是冉方旭視如親妹的後輩。她受父輩影響，長大後也穿上了警服，成為一名警察。童年時，她目睹了父親因1997年「元龍里電梯失蹤案」而陷入長年的執念與頹喪。成年後，她主動申請調回案發轄區，利用現代偵查技術重新梳理被時光掩埋的線索。《黑夜告白》已在4月26日中午12點開播，可於Netflix、優酷（Youku）平台觀看。這次在《黑夜告白》力拼轉型的王鶴棣，被部分網友指出演技尷尬。由於他在劇中使用原聲，但帶有濃重的四川普通話口音。不少觀眾認為這與他飾演的「公安大學高材生」及劇中江蘇背景設定嚴重不符。王鶴棣對於台詞的處理方式，也被說語氣太過平淡、缺乏情緒層次，像是在背書，氣場明顯被潘粵明碾壓。有網友指出《黑夜告白》劇情節奏稍顯拖沓，過度依賴詭異的背景音樂，和一驚一乍的鏡頭來製造恐怖氛圍，而非紮實的邏輯推理，導致整體節奏顯得拖沓且沉悶。除此之外，也有人反應多條時間線頻繁切換，讓人一眨眼就搞不清楚狀況，認為轉場略顯生硬。《黑夜告白》主要為刑警跨時代辦案，但部分劇情卻明顯不合邏輯、毫無說服力，像是在90年代的場景中，被發現出現現代電梯、LED燈等不符合時代背景的道具；就連警察也被抓包在現場不戴手套亂摸證物。不僅如此，1997年雖然監控不普及，但電梯作為封閉空間，出口、頂部通風口和井道都是固定的。劇中設定警察搜查了幾天都沒發現端倪，但最後揭曉的藏匿或逃脫方式，卻往往是「只要稍微抬頭或推一下板子就能發現」，這也被說當時的警察集體「降智」。《黑夜告白》不是一般的追查案件，而是跨越了1997年、2006年、2018年3個時間點，深刻描寫了何遠航與冉方旭在漫長18年裡，如何對抗現實的黑暗與內心的傷痛。案件也從當年的懸案，到之後發現屍骨、小區被拆遷的真相，師徒兩人攜手挖出在不同年代中隱藏的真相。《黑夜告白》不只描繪了受害者家屬的心境，更探討了辦案警察遲遲無法破案的愧疚心理。兇手是誰固然重要，但何遠航與冉方旭在黑夜中長達18年對破案的執念，從壯年到白髮始終不變的在黑暗中挖掘真相，更是讓人心酸。王鶴棣這次跳出「霸道總裁」與「仙俠美男」的標籤，捨棄了精緻的妝造，以接近素顏、皮膚粗糙、甚至帶著疲態的「糙漢刑警」形象示人。他飾演的冉方旭從意氣風發的少年到深沉穩重的中生代，不僅演繹出20歲出頭刑警的衝勁與莽撞，也展現出了經歷過戰友傷亡、懸案未破後的滄桑，突破性演技備受好評。