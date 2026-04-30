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外交部長林佳龍於今（2026）年4月28日下午接見德國基民/基社黨國會議員訪問團一行，表達我國政府的誠摯歡迎，雙方並就深化台德兩國各領域交流合作交換意見。林部長感謝穆勒議員（Carsten Müller）對台灣長期的堅定支持，穆勒議員自今年起擔任「台德民間論壇」德方共同主席，相信雙方各領域交流在穆勒主席的推助下將更加蓬勃茁壯。林部長另指出，中國透過政治施壓干預第三國行使其空域管理權限，對國際民航秩序造成不當影響，感謝德國及友好國家的聲援與支持。穆勒議員感謝外交部邀訪，表示台德共同面對威權挑戰，具備深厚互信基礎，訪團此行也能充分感受雙方在各領域持續深化合作的開闊前景。穆勒主席另強調，訪團成員來自德國各邦及國會司法、預算、國防、交通等各重要委員會，甚具代表性，也顯示促進台德交流與合作是德國國會的廣泛共識。此外，吳政務次長晚宴訪團時表示，台灣儘管面對中國打壓的困難處境，政府與人民始終堅信民主自由價值，展現世所矚目的韌性，期盼台德未來持續深化在民主韌性與經貿等各領域合作。穆勒議員肯定台德夥伴關係近年更趨緊密，台積電在德勒斯登投資設廠尤為重要里程碑，返國後將致力延續台德各領域合作動能。訪團成員除穆勒議員，另有基民黨議員葛蕾思勒（Dr. Ingeborg Gräßle）、基社黨議員奧瑪（Peter Aumer）、基民黨議員羅威爾（Lars Rohwer）、基民黨議員喬登（Alexander Jordan）、基民黨議員陶煦薇慈（Vivian Tauschwitz）及穆勒議員辦公室主任李希特（Ronny Richter）等7人。在台期間除會晤國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部副部長徐斯儉、國民黨主席鄭麗文及我國朝野立法委員外，另也拜會國防安全研究院進行交流，訪問成果豐碩。