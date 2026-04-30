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▲統一超 20 億結盟 LOPIA！專家指出這不只是通路擴張，更是為了引進日系熟食 DNA，推動統一超轉型跨足餐飲與多樣化食品領域。（圖／記者陳雅雲攝）

▲零售版圖大搬風！美廉社母公司三商家購日前收購 OK 超商，專家分析這與統一超入股 LOPIA 策略相似，皆是透過併購或聯盟打破展店魔咒，落實「以資本換時間」的擴張目標。（圖／記者陳雅雲攝）

台灣零售龍頭統一超商（2912）今（30）日宣布震撼彈，將砸下 20 億元與日本 OIC 集團展開「策略聯盟」，入股旗下台灣 LOPIA 零售超市及食品加工事業。這不僅是統一集團繼併購家樂福後的重磅交易，專家更指出，這景文科大企管系教授李正綱接受《NOWNEWS》電訪時指出，統一超此次入股並非單純的品牌收購，而是一場深度的策略聯盟。他認為，統一超正處於「轉型期」，LOPIA 在日本以強大的零售食品、生鮮、熟食及食品加工能力著稱，這些正是統一超目前極欲強化的領域。李正綱表示，透過這次聯盟，統一超能吸取 LOPIA 在「熟食與食品開發」上的專長，提升 7-11 門市食品的多樣化與豐富度。這不僅能讓統一超在傳統超商市場中脫穎而出，更暗示其可能跨足「餐飲領域」或進行更大規模的版圖擴張，利用彼此的專長共創雙贏。除了轉型考量，李正綱分析，零售龍頭要維持領先，規模擴展是必然。然而，目前台灣精華地段的店位「一位難求」，與其從零開始辛苦尋找點位，直接入股已具備門市基礎的 LOPIA 是最快捷徑。這類「以資本換時間」的策略，也出現在近期全家併福客多、美廉社收購 OK 超商等案例中。統一超目前已坐擁家樂福、頂級超市 Mia C'bon，如今補上日系生鮮霸主 LOPIA，已構築出一套完整的零售生態系。面對市場對壟斷的疑慮，李正綱認為：「沒有壟斷問題，因為超商競爭依然激烈。」他強調，隨著門市點位擴大，固定成本得以攤提，經營成本與進貨議價能力的提升，最終能實現「大者恆大」的規模紅利。統一超表示，未來將透過與日本 OIC 集團的策略合作，深化生鮮與熟食布局，為台灣消費者帶來更多元的食品選擇。