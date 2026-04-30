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高雄人白流兩次眼淚！家樂福愛河店確定不關了

▲家樂福愛河店也在官方臉書粉絲專頁貼文證實：「愛河店續約成功，不關了」。（圖／家樂福愛河店）

貨架都空了才說不關！高雄人笑：比前男友還過分

▲家樂福愛河店原本將在4月30日之後停業，賣場內大量貨架一度空蕩蕩。（圖／翻攝高雄美食走跳-刁嘴公主臉書）

高雄人可以把眼淚收回去了！擁有 30 年歷史的「家樂福愛河店」，原本預計在今（30）日晚間正式結束營業。沒想到在最後關頭劇情迎來大逆轉，官方於晚間驚喜宣布「將持續營業」。消息曝光後，讓大批原本充滿不捨的高雄人忍不住苦笑直呼：「還我眼淚！」家樂福愛河店在今年 3 月底時對外宣布，因租約到期，將於 4 月 30 日晚間 11 時正式畫下句點。這幾天陸續有許多高雄人特地到場，想見愛河店最後一面，並發現店內的許多貨架早已被清空。沒想到就在預計停業的最後一天，有民眾發現愛河店現場突然貼出了「」的新公告。隨後到了晚間，家樂福愛河店也在官方臉書粉絲專頁發文：「愛河店續約成功，不關了啦！」愛河店的社群小編也感性坦言：「這兩個月真的謝謝大家，陪小編一起難過、一起集氣。經過多次來回努力，我們成功留下來了！明天開始要認真回去補貨啦，愛河店等你們回來逛。」家樂福愛河店在最後關頭大逆轉，繼續營業的消息曝光後，立刻引來大批高雄網友熱烈留言回應：「還我眼淚，害我以為以後都要轉頭去找其他賣場了」、「快把流乾的一公升眼淚還給我，讓我再多流一公升」、「貨架全空之後才大逆轉，真有你的」、「賣場裡面全空了欸，明天店員們要辛苦一波了」。部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」今日也拍下愛河店內空無一物的模樣，不禁苦笑發文：「高雄人為你白流兩次眼淚！愛河家樂福比前男友還過分，裡面空成這樣，結果竟然宣布繼續營業！夠狠！好啦，懲罰你繼續造福高雄人。」事實上，家樂福愛河店在 2023 年時就曾傳出熄燈消息，當時也是在最後關頭才與地主續約成功。沒想到 2026 年 4 月，又二度上演了極其相似的劇情，而且商店街還有許多店家都已經撤離了，事前根本沒人能料到會逆轉續約，許多高雄人會打趣地說，為了愛河店已經