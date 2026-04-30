立法院長韓國瑜日前傳出傾向支持「8000億元」版本的軍購案，引來黨內不滿，國民黨副主席季麟連更放話「開除黨籍」；黨主席鄭麗文則緊急致電滅火，孰料卻被韓國瑜反酸：「打來是要開除我嗎？」內鬥風暴持續延燒。對此，資深媒體人黃暐瀚警告，黨中央此次出手可能會留下「後遺症」，同時也強調「3800億元+N」恐怕比8000億版本更加危險。
黃暐瀚今（30）日在《NOWNEWS今日新聞》自製網路節目《鄉民大學問》中表示，國民黨中常會鮮少看到副主席發言畫面，引來不少藍營支持者都質疑「刻意洗臉韓國瑜」？也讓挺韓院長的人如雨後春筍般湧出，顯然此事並非講完就算了，黨中央對韓國瑜的出手，是會留下後遺症的。
軍購案如今鬧得沸沸揚揚，面對同場來賓台北市議員侯漢廷的立場，黃暐瀚強力反駁稱「8000億元」與「3800億元+N」兩個版本絕對不同，他也進一步說明，8000億版本是有匡列預算上限的；但是3800億元+N的「N」反而是危險的，也有可能是2兆元、3兆元，所以兩個版本是不一樣的。
接著，黃暐瀚提到，台中市長盧秀燕早在3月30日就表態，她支持8000億版本，也不必等發價書了，因為全世界都在搶美國的武器。他也強調，熟悉美方的韓國瑜、盧秀燕、朱立倫等人都挺8000億版本，勢必能替國民黨增加更多中間選民的票。
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軍購案如今鬧得沸沸揚揚，面對同場來賓台北市議員侯漢廷的立場，黃暐瀚強力反駁稱「8000億元」與「3800億元+N」兩個版本絕對不同，他也進一步說明，8000億版本是有匡列預算上限的；但是3800億元+N的「N」反而是危險的，也有可能是2兆元、3兆元，所以兩個版本是不一樣的。
接著，黃暐瀚提到，台中市長盧秀燕早在3月30日就表態，她支持8000億版本，也不必等發價書了，因為全世界都在搶美國的武器。他也強調，熟悉美方的韓國瑜、盧秀燕、朱立倫等人都挺8000億版本，勢必能替國民黨增加更多中間選民的票。