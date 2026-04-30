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▲田麗今日出席電影《腎上腺母侵》的記者會。（圖／記者朱永強攝）

電影《腎上腺母侵》於今（30）日在台北長春國賓影城盛大舉辦媒體試片暨「前進橫濱國際映畫祭」記者會。其中，在超人氣陸劇《逐玉》飾演「安太妃」而掀起話題的田麗也現身。她也不可避免的被問到男主角張凌赫，直呼：「比他帥的更多。」但也大讚對方很帥，只是每個人眼光不同。除此之外，田麗也透露《腎上腺母侵》跟《逐玉》是差不多時間拍攝，自己在3個月就激瘦10公斤，59歲依然保持好身材。田麗近期因《逐玉》再度掀起話題，而今日她與郭鑫、李㼈、劉黛瑩、班鐵翔、劉克勉、夢多、金莎等演員出席《腎上腺母侵》記者會，也被問到若《逐玉》男主角張凌赫訪台，自己是否會與對方見面，她則表示不會，還直呼：「比他帥的人更多。」但她也大讚張凌赫真的很帥，只是每個人欣賞角度不同。《腎上腺母侵》與《逐玉》是差不多時間拍攝，田麗需要兩頭跑，一邊飾演機智有冷靜的刑警，一邊演霸氣深沉的安太妃。其中，她在《逐玉》中瘦出新高度，直接在3個月就激瘦10公斤，精緻外貌與完美身材，還被稱為「最美太后」。今日正巧是田麗的59歲生日，田麗也被問到是否有特別慶祝。她坦承沒有特別安排，「因為當天仍在工作中，就低調度過。也許明年再好好慶祝。」並透露生日願望就是希望大家健康、世界和平，也希望《腎上腺母侵》票房長紅！田麗這次在《腎上腺母侵》飾演反差十足的女刑警，女王氣場全開，與罪犯鬥智鬥勇，有大量精彩的警匪追逐和偵訊畫面，將挑戰觀眾的視覺神經。該片還受邀前進橫濱國際映畫祭，不僅象徵台灣類型電影逐步走向國際，也讓外界看見台灣影視在犯罪驚悚題材上的創作能量。導演周騰表示，希望透過本片將台灣電影多元風貌帶向亞洲市場，讓世界看見台灣電影的企圖心與實力。《腎上腺母侵》將於6月12日在台灣正式上映。