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▲家樂福超市主打社區型據點，LOPIA則多進駐百貨商場，路線明顯區隔。（圖／記者徐銘穗攝）

今（30）日統一超商宣布，以新台幣逾20億元入股日系超市LOPIA。不過，統一企業才於2023年6月完成收購台灣家樂福60%股權，家樂福旗下同樣擁有超市與高端超市品牌，此舉是否會影響家樂福超市版圖擴張，也引發關注。對此，行銷專家唐源駿認為，兩者客群與通路定位不同，加上統一在百貨通路品牌發展相對較弱，透過LOPIA正好補足缺口。唐源駿分析，LOPIA本質上屬於超市體系，營運模式不同於家樂福量販；而家樂福超市主打社區型據點，LOPIA則多進駐百貨商場，路線明顯區隔。此外，統一集團過去並未經營百貨型超市品牌，因此入股LOPIA，有助於切入新市場、補足整體零售版圖。他進一步指出，LOPIA店面坪效表現亮眼，加上統一集團本就偏好日本品牌，此次合作並不意外。且統一近幾年對於虛實通路的多角化經營企圖心非常明顯，希望達到會員的無縫接軌，未來無論在哪一種通路消費，會員都能跨通路累積點數、兌換回饋，提升整體效益。從目前LOPIA在台展店規模來看，統一超此次投資並非為了鞏固既有龍頭地位；以其在台門市數與密集度，本就穩居市場領先。本次跨足小型超市，加上雙方合資的方式，更應該是看準LOPIA在台灣市場的成長潛力，提前布局。至於是否涉及壟斷市場的疑慮，他認為，LOPIA的規模與家樂福量販不同，雖在業界有「小版Costco」之稱，但實際上並非會員制經營，加上當初統一集團收購家樂福也未引發重大壟斷疑慮，因此LOPIA此次入股，應不至於觸及壟斷門檻。統一將投資台灣 LOPIA 的零售超市事業及食品加工事業，交易總金額約為新台幣 20.54 億元。交易完成後，統一超商將持有「台灣 LOPIA 零售超市公司」51% 的股份，以及「台灣 LOPIA 食品加工公司」49% 的股份。台灣 LOPIA 總經理水元仁志也在 Threads 上發文回應：「正如我事先預想的一樣，目前已經出現了各種不同的猜測與聲音。」他並承諾，明（1）日會正式從 LOPIA 的立場進行初步說明。水元仁志也特別強調，促成這次與統一超商策略性合作的決定，是團隊反覆思考了「要如何讓台灣的大家，以更親民的價格，享受到 LOPIA 獨一無二的商品？同時讓 LOPIA 的購物體驗變得更加豐富、更上一層樓？」之後，所做出的最終選擇。