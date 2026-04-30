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▲孫德榮對鏡頭說話時，明顯大舌頭，且話語有些含糊。（圖／孫德榮IG＠sunzhong_is_here）

▲孫德榮戴口罩，表情痛苦的躺在病床上，看似非常不舒服。（圖／孫德榮IG＠sunzhong_is_here）

65歲偶像推手、王牌經紀人孫德榮（孫總）近年身體況不佳，罹患膀胱癌3期的他，長年飽受病痛折磨，沒想到，有媒體報導孫德榮腦部血栓（小中風）導致歪嘴、流口水而緊急送醫，目前正住院接受治療，對此，孫德榮今（30）日稍早上傳一則影片，可見他精神抖擻，不過講話有點大舌頭，還附上一張表情痛苦躺病床的照片，令人憂心其健康狀況。據《鏡週刊》報導，孫德榮昨天早上起床，發現手腳鬆軟無力，不僅險些跌倒，說話更含糊不清，但他堅持外出完成既定的早午餐開箱影片拍攝工作，到了餐廳，孫德榮講話大舌頭的情況越趨嚴重，吃三明治時左半邊嘴角更呈現歪斜、無法控制流口水的狀態，眾人立刻強制將他送往大醫院急診，才及時穩住病情。今天晚間，孫德榮在粉專放上一支8秒的短片，片中疑似是他昨天在餐廳被送醫前的影像，只見孫德榮雖然用力對友人做出揮拳的動作，但講出「今天起了個大早來吃貓XX（餐廳名）」時，明顯大舌頭，且話語有些含糊，孫德榮還附上一張躺在病床上的照片，可見他戴口罩，面露痛苦表情，看似非常不舒服。孫德榮近年因為膀胱癌後遺症及其他併發症，身體處於相當脆弱的狀態，從2013年確診膀胱癌並摘除膀胱後，他長年使用人工膀胱，遭受嚴重後遺症折磨，包括頻尿、身體只有更差沒有更好。此外，孫德榮去年還因為脊椎問題動了長達9小時的大型手術。對生死相當豁達的孫德榮，已經提前安排3億遺產的規劃，上個月底宣布收養養子「阿哲」（唯哲）以處理未來事宜，不過儘管身體狀況極差，他仍堅持更新社群動態，並經營YouTube頻道《孫腫來了》，不願輕易倒下。