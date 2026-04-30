我是廣告 請繼續往下閱讀

五月迎接立夏、藍月！星座運勢重點搶先看

▲立夏節氣將在5月5日到來，象徵著萬物進入生長的高峰期，陽氣充足，生命力勃發。（圖／NOWNEWS資料照）

2026年12星座五月運勢一次看

▲金牛座在5月受到水星與新月接連在命宮啟動，將在工作上，你展現出卓越的規劃能力，事業將出現突破期。（示意圖／取字unsplash）

五月星座運勢來了！隨著勞動節三天連假揭開序幕，明（1）日嶄新的五月就將到來。對此，艾菲爾老師表示，5月星象以天蠍座滿月揭開序幕，月中還有冥王星逆行，到了月底還有罕見的「藍月」登場，也讓星座運勢發展出現大洗牌。其中，金牛座更將迎事業上升期，12星座各自的注意事項也一次公布了！艾菲爾老師表示，2026年將迎來立夏節氣，這象徵著萬物進入生長的高峰期，陽氣充足，生命力勃發。星象上，本月以天蠍座滿月揭開序幕，情緒的張力在初夏的熱氣中顯得格外深刻。5月中隨著太陽進入雙子座，空氣中增添了許多流動與溝通的氣息，而冥王星在水瓶座開始逆行，則提醒我們在奔跑之餘，也要回頭審視內在的變革。月底的5月31日更迎來罕見「藍月」射手座滿月，這是一場關於理想與遠方的集體覺醒。在這個草木蔥蘢的時節，讓我們借著星辰的指引，進行一場年中盤點，為下半年的衝刺蓄積能量。財運、人際、生活五月的白羊座將重心轉移到了物質的穩定與資源的重組上。隨著水星進入金牛座，你的財運直覺變得銳利，適合重新審視資產配置或處理過往的債務問題。挑戰在於月中火星與木星的四分相，可能引發你與他人之間的競爭意識，導致人際關係出現短暫的火藥味，特別是在利益分配上。化解之道在於保持透明的溝通，不要因小失大。值得開心的是，你的生活步調在月中之後會變得輕快，水星進入雙子座後，你會收到許多有趣的聚會邀約或短途旅行的機會。令人期待的是，月底的藍月將為你帶來關於跨領域學習或遠行計畫的好消息。把心力花在真正增值的地方，你的每一分努力都不會被虧待！個人特質、工作、壓力本月金牛座是能量的中心。水星與新月接連在命宮啟動，極大地強化了你的個人特質，讓你散發出一種穩重且極具說服力的氣場。在工作上，你展現出卓越的規劃能力，許多懸而未決的專案能在此時定案。然而，挑戰來自于水星與冥王星的相位，引發了一種強烈的競爭壓力或是對於未來轉型的焦慮感。突破的關鍵在於「以靜制動」，專注於眼下的每一小步。值得開心的是，金星進入巨蟹座後，家人或閨蜜會成為你最強大的心靈後盾，為你紓解不少焦慮。令人期待的是，火星進入你的宮位後，你將擁有一股強大的行動力去實踐拖延已久的願景。穩紮穩打就是你的最強武裝，別讓外面的喧囂亂了自己的步調！心靈、魅力、健康雙子座在五月經歷著從沉潛到爆發的過程。月中之前，你的守護星水星還在隱秘宮位，適合進行心靈的大掃除，透過冥想或獨處來排除雜訊。挑戰在於冥王星逆行引發的集體焦慮，容易讓你在夜深人靜時感到莫名的不安，影響你的健康，特別是呼吸道與睡眠品質。突破的方式是學會放空，不要試圖掌控所有未知。值得開心的是，下旬太陽與水星雙雙進入你的宮位，你的魅力將會呈指數級成長，成為社交圈的寵兒。令人期待的是，月中水星與天王星的合相會為你帶來靈光一現的創意，這可能徹底改變你下半年的事業方向。整理好內在的房間，才有空間迎接盛夏燦爛的各種驚喜！愛情、貴人、情緒五月的巨蟹座充滿了溫柔的防禦與綻放。金星進入你的宮位，讓你的愛情運勢水漲船高，那種細膩的吸引力讓你即便安靜坐著也能招來桃花。挑戰來自於月初天蠍座滿月對你潛意識的衝擊，容易引發過往情感傷痛的情緒波動，讓你顯得有些多愁善感。化解之道是尋找那些懂你的人，本月你的貴人運極佳，特別是年長的朋友能給予你關鍵的建議。值得開心的是，月中水星與木星的吉相，會為你的人際圈帶來正向的擴張，你可能會加入一個充滿能量的新團體。令人期待的是，月底的藍月會讓你的偏財運或資源整合能力獲得一次圓滿的提升。溫柔地接納自己的小情緒，你的感性正是吸引好運的磁鐵！事業、學業、紓壓獅子座在五月聚焦在高度與視野的提升。隨著水星與新月在你的名望宮位交匯，你的事業表現受到眾人矚目，適合爭取升遷或公開發表新作品。在學業或專業領域，你的表現也相當亮眼，月中水星進入雙子座後，你的表達與學習效率將達到高峰。挑戰在於火星與冥王星的四分相，可能讓你感受到來自環境的壓迫感，導致你急於證明自己而累積過多壓力。學會適度的紓壓，如參與社群互動或與朋友暢談，能有效排解緊繃感。值得開心的是，金星移位後，你會在職場中發現暗暗支持你的力量。令人期待的是，月底的藍月將點亮你的戀愛宮，一段充滿冒險色彩的關係正向你招手。高處不勝寒時記得停下來看風景，你的卓越大家都看在眼裡！桃花、破財、婚姻處女座在五月面臨的是理想與現實的拉扯。金星與土星的相位為你的婚姻或穩定關係帶來了一份沉甸甸的承諾感，但下旬金星與土星的四分相則可能引發雙方關於未來規劃的分歧，考驗著你的溝通智慧。在桃花方面，單身者可能在異地旅行或線上課程中遇到物件，但需提防因為過度美化對方而產生的幻覺。本月要特別留意開銷，月中可能會有因為追求生活質感而導致的破財，需精算預算。值得開心的是，水星與天王星的能量會為你開啟全新的視野，你可能會突然對某種新科技或哲學產生興趣。令人期待的是，月底的藍月會為你的家庭事務帶來一個圓滿的結論。在細節中看見愛也看見風險，理性的你就是自己最好的導航員！財運、家庭、放鬆五月的天秤座在資源整合與內在安定中尋求平衡。月初天蠍座滿月聚焦在你的財運宮位，這是一段清理債務或檢視理財成效的時期。挑戰在於金星與海王星的四分相，可能讓你與家庭成員在資源配置或未來願景上產生誤解，讓你感到被情緒勒索。化解之道是保持優雅的界線，不強求每個人都理解你的計畫。本月你非常需要身體上的放鬆，立夏之後的郊遊或居家SPA能幫你排解負能量。值得開心的是，水星進入雙子座後，你的溝通運大開，非常有利於合約談判或創意寫作。令人期待的是，月底的藍月會帶給你關於學業或出版方面的好消息，讓你的專業能力被世界看見。守住自己的底線與錢包，平衡的人生才是真正優雅的生活！婚姻、破財、魅力五月對天蠍座來說是關於對話與權力的月份。月初命宮滿月會讓你的魅力與情緒同步爆發，你渴望主導權，但也容易因此與身邊人產生張力。在婚姻或合夥關係上，金牛座的新月為你開啟了新的篇章，這是一個修補裂痕或建立新約定的好時機。挑戰在於火星與冥王星的相位，要小心因為權力鬥爭而引發職場紛爭，甚至可能導致合約上的破財，務必三思而行。值得開心的是，金星進入巨蟹座後，你的直覺與靈性會提升，能引領你避開小人的陷阱。令人期待的是，月底的藍月將點亮你的財務宮位，之前的投資或努力將迎來一次「藍月級」的豐收回饋。隱藏鋒芒有時比展現力量更強大，看透不點破是你的智慧。健康、工作、脫單射手座在五月進入了高度紀律與整理的階段。水星與新月在你的日常宮位交匯，這讓你必須面對繁瑣的工作細節與生活雜務。挑戰在於冥王星逆行發生在你的溝通宮，可能會有過往的言論風波或合約問題回頭找你，讓你感到些許壓力。此時你的健康狀況不容忽視，要特別留意久坐帶來的負擔或神經衰弱。值得開心的是，對於想要脫單的射手來說，下旬太陽進入雙子座後，你的社交邀約會大幅增加，容易遇到幽默有趣的物件。令人期待的是，月底發生在命宮的「藍月」滿月，這是一個能量極強的願望實現期，你過去一年的某個大夢想可能在此刻開花結果。整理好生活的小螺絲，你的大夢想才能在穩固的軌道上起飛！工作、愛情、情緒五月的摩羯座在創造力與責任感之間尋找和諧。隨著金星與土星呈現吉相，你的工作表現極為穩健，且容易得到權威人士的信賴。在愛情上，如果你已經有伴，這是一個增進情感厚度的好時機；單身者則可能在職場或專業領域中邂逅成熟的物件。挑戰來自于火星進入金牛座後，你對現狀的掌控欲變強，若事情不如預期，容易引發情緒上的壓抑或爆發。突破的方式是學會授權，別把所有責任都往身上攬。值得開心的是，水星與冥王星的三分相會賦予你極強的洞察力，能一眼看穿商業陷阱。令人期待的是，月底的藍月會為你帶來內在心靈的平靜與療愈感。信任你的團隊如同信任你自己，放手後的成就感會讓你更強大！家庭、人際、生活五月的水瓶座經歷著深層的重組。冥王星在命宮開始逆行，這是一個向內檢視個人特質與人生目標的契機。在家庭方面，新月為你帶來了改善居家環境或修復親情關係的機會。挑戰在於水星與冥王星的四分相，可能引發你與周遭朋友在理念上的激烈衝突，讓你覺得人際關係變得沉重。化解之道是減少參與無謂的辯論，將精力放回自己的生活與創意中。值得開心的是，下旬水星進入雙子座後，你的創意靈感將如泉湧般噴發，非常有利於藝術創作或公開演出。令人期待的是，月底的藍月將點亮你的願景宮，一個長期經營的團體計畫將會傳來巨大的捷報。轉身向內尋找力量，外界的震盪就不再能動搖你獨立的靈魂！學業、魅力、壓力雙魚座在五月進入了溝通與學習的黃金期。水星與新月在你的學習宮位，這讓你對新知識有著強大的吸收力，對於正在拼學業或證照的雙魚非常有利。隨著金星進入你的宮位，你的魅力展現出一種母性或包容的特質，讓人想靠近。挑戰在於金星與海王星的四分相，可能讓你陷入某種不切實際的情感泡泡，或在職場中因為心軟而承擔了不屬於你的壓力。突破的方式是學會果斷說不。值得開心的是，月中水星與木星的連結會為你帶來遠方的驚喜或旅行的好消息。令人期待的是，月底的藍月將在你的事業宮位發光，一個長期的職業努力將會迎來如同「奇跡」般的收穫時刻。用智慧區分同情與責任，別讓別人的雨打濕了你剛修復好的心。