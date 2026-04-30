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國民黨主席鄭麗文今（30）日接受彭博新聞專訪，明確表達訪美期間希望能拜會美國總統川普，她強調，此行核心目標是傳達「兩岸和平穩定」的訊息，希望爭取川普的認同與支持。針對外界擔憂2027年可能爆發台海戰爭，她表示，雖然川普曾承諾任內不會開戰，但國民黨追求的是更長遠、制度化的永續和平，不希望兩岸關係只是陷入「萬一打仗怎麼辦」的防備與焦慮。鄭麗文解釋上任後先訪問中國的原因。她指出，由於國際社會普遍對台海局勢悲觀，台灣必須主動出擊，爭取北京方面、特別是習近平總書記釋放善意。她認為，唯有先確立兩岸和平的共識，帶著這份訊息與美方溝通，才能讓美國理解並支持台灣維持現狀的努力。面對即將到來的「川習會」，鄭麗文持正面態度，強調台灣在兩岸關係中應保有話語權，絕不能淪為大國談判桌上的利益交易標的。談及國防議題，鄭麗文重申，國民黨支持對美軍購，但主張錢要花在刀口上，重點在於建立真正的自我防衛能力，而非僅看採購預算的數字。她承諾，只要美方發價書抵達，國民黨會第一時間在國會審查，絕不延宕；同時，她質疑民進黨政府在推動「國防自主」的過程中，是否存在貪腐隱憂，強調未來將嚴格監督，確保國防資源不被濫用，確實保障台海安全。