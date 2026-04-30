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▲Uber與Expedia強強聯手，讓Uber用戶能直接預訂全球超過25萬個地點、高達70萬家以上的飯店。（圖／官方提供）

回饋點數只能留在Uber生態系

Expedia在台灣不是最強勢

▲U美國用戶可率先在Uber App內預訂飯店，未來房源將擴大至全球逾70萬間住宿；Uber One會員可在指定飯店享有20%折扣，並獲得10% Uber回饋。（圖／翻攝影片）

訂房出問題找誰？客服責任歸屬恐成隱憂

除非補貼夠有感

Uber宣布與旅遊網站Expedia合作，美國用戶可率先在Uber App內預訂飯店，未來房源將擴大至全球逾70萬間住宿；Uber One會員可在指定飯店享有20%折扣，並獲得10% Uber回饋。不過，這項服務若未來落地台灣，是否會撼動既有訂房市場？老田指出，訂房平台價格本來就相當浮動，同一間飯店、同一個日期，甚至同一個平台，消費者從不同連結進入，都可能看到不同價格。因此，Uber打8折或10%回饋，未必代表最後結帳價就一定比其他通路划算。他分析，Uber若未來真的在台灣推出，訂房最終仍是價格競爭。老田指出：「透過Uber訂加上回饋，到底是不是比較划算，這才是消費者會在意的地方。」Uber資料提到Uber One會員訂房可獲得10%Uber回饋，不過老田認為， Uber回饋的是點數或平台內抵用額，而不是現金，代表消費者之後仍要在Uber生態系內使用，相較於海外常見的現金回饋網站，透過指定連結訂房有時也能拿到6%、7%現金回饋，碰上加碼甚至可能達到10%至12%。相較之下，現金回饋對消費者來說更直接，也更容易理解。Uber的10%回饋雖然看起來有吸引力，但若只能在Uber體系內使用，對經常叫車、點外送的用戶可能有感；但對一般旅遊訂房族群來說，誘因未必足夠。Uber與Expedia合作在美國市場或許有其優勢，但若放到台灣市場，挑戰會更明顯。老田認為表示，Expedia在台灣並不是最主流的訂房平台，台灣消費者更熟悉Agoda、Booking.com，近年Trip.com也積極拓展市場。因此，即使Uber把Expedia房源整合進App，對台灣消費者來說，未必會因此改變原本的訂房習慣。老田認為，除非Uber初期進入台灣時祭出明顯補貼，讓價格真的比其他平台更漂亮，否則對現有訂房平台的衝擊恐怕有限。除了價格與使用習慣，老田也提醒，訂房背後其實牽涉房源、訂單、客服、取消修改與突發狀況處理，若消費者透過Uber訂到Expedia提供的房源，入住前後若發生房型不符、訂單異常、飯店臨時無房等狀況，究竟要找Uber處理，還是找Expedia處理？這會是平台整合後必須釐清的問題。老田認為，Uber訂房若未來進入台灣市場，短期內對既有訂房平台衝擊可能有限。主因包括台灣消費者已有固定使用平台、Expedia在台灣相對不是最強勢品牌，加上Uber回饋形式不是現金，對部分消費者而言不夠直覺。不過他也指出，若Uber初期為了搶市祭出大幅補貼，讓實際價格加上回饋後真的比其他平台便宜，仍可能吸引部分用戶嘗試。