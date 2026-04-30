韓國經紀公司YG娛樂日前宣布，將於今年繼BABYMONSTER後，時隔2年推出新女團，目前以「NEXT MONSTER」計畫，陸續公開新成員。今（30）日公開了第3位成員、13歲韓中混血KAYCI的歌唱影片，不僅撞臉師姐團BABYMONSTER成員Asa，超狂唱功也引發注目。除此之外，YG娛樂總製作人梁鉉錫也在昨日驚喜宣布，今年不僅有新女團，還將於9月推出全新5人男團。

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YG娛樂在今年以「NEXT MONSTER」計畫，陸續公開4人女團成員。隨著EVELLI、CHANYA揭曉後，今日再公開了KAYCI演唱Adele〈When We Were Young〉的片段。只見長相可愛的她，一開口就以不像13歲的、充滿感情的成熟嗓音，略帶沙啞的聲線唱出這首歌，展現出對歌曲的超齡掌控力，讓網友都驚艷直呼：「這歌聲也太好聽，感覺跟Rora很像，但臉像Asa」、「真的太厲害，期待她的未來。」該4人女團預計在今年底或明年初正式出道。

▲YG新女團公開第3位成員KAYCI，超強實力引發熱議。（圖／YouTube@YG_NEXTMONSTER）
▲YG新女團公開第3位成員KAYCI，超強實力引發熱議。（圖／YouTube@YG_NEXTMONSTER）
YG將推新男團　梁鉉錫證實將在9月出道

除了女團外，YG娛樂總製作人梁鉉錫也在昨日於YouTube分享旗下團體的新計畫，並透露預計將在今年9月推出全新5人組男團，這也是繼TREASURE後，時隔6年再度打造新男團。與TREASURE的多人編制不同，YG娛樂本次主打精銳化，突顯每位成員個性和實力的高質量組合，梁鉉錫也透露將陸續揭露成員資料。

YG新女團實力堅強　KAYCI成首位中國練習生

YG近期陸續公開的新女團計畫「NEXT MONSTER」，預計會是一組主打國際化的少女團體，以超低齡的強大實力為特色。成員包括澳籍實力饒舌手EVELLI、泰國籍主唱CHANYA，以及今日公開的年僅13歲中韓混血全能成員KAYCI。

而KAYCI除了實力與長相備受矚目外，她的父母國籍也引發討論。據悉，她的爸爸為韓國人、媽媽是中國人，可以流利以韓文、中文、韓文對話，KAYCI也因此成為YG娛樂旗下的首位中國練習生。

資料來源：YG NEXT MONSTER YouTubeYG娛樂YouTube


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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...