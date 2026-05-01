我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安海瑟薇趁午休空檔穿著《麻雀變公主2：皇家有約》的華麗公主裝直奔《斷背山》試鏡現場。（圖／IMDb）

▲《斷背山》讓安海瑟薇成功褪去過往在迪士尼作品中建立的「天真甜美公主」形象。（圖／IMDb）

電影《穿著PRADA的惡魔2》29日搶先全美在台上映，女主角安海瑟薇的大銀幕魅力再度圈粉影迷，安海瑟薇曾經分享自己的演藝生涯轉捩點，當年為了爭取演出李安執導的名作《斷背山》，她不僅在午休空檔穿著《麻雀變公主2：皇家有約》的華麗公主裝直奔試鏡現場，還不惜跟大導演謊稱本身精通馬術，這段充滿戲劇性的往事，隨著電影成為經典，也成了影迷津津樂道的銀幕幕後傳奇。據導演李安多年後的重述，當時安海瑟薇正忙著拍攝《麻雀變公主2：皇家有約》，為了爭取演出機會，她只能利用拍片的午休空檔趕往試鏡，因此當天她穿著精緻浮誇的公主禮服、頂著極為濃厚的皇室妝容走入試鏡室，儘管外型與片中強悍的德州女性形象大相徑庭，安海瑟薇依然現場演出一段露琳（角色名）在戲中關鍵的通話戲碼。試鏡結束後，李安拋出一個問題，「妳會騎馬嗎？」那一刻，安海瑟薇直覺這個問題將決定她能不能拿下這個角色，於是她毫不猶豫地給出肯定的答案，但當時的她根本對馬術一竅不通，為了不讓謊言被拆穿，並對得起這個得來不易的角色，她在拿下合約後立刻展開為期兩個月的密集騎馬課程，硬是趕在電影開拍前，從零開始練就了能在鏡頭前馳騁的矯健身手。隨著《斷背山》上映後在全球大獲成功，安海瑟薇在片中的表現驚豔四座，她成功詮釋露琳從火辣奔放的少女，轉變為冷酷壓抑的商界女強人，展現出極具層次的演技，這部作品讓安海瑟薇成功褪去過往在迪士尼作品中建立的「天真甜美公主」形象，證明自己具備駕馭複雜角色與嚴肅題材的能力。