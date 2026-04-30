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台股近期氣勢如虹，指數一度衝破4萬點大關，帶動投資人利用「股票質押」借款活化資金的需求爆量。市場頻傳多家券商因「不限用途款項借貸」額度用罄，紛紛暫停受理續借或調高利率，引發資金荒疑慮。對此，金管會證期局於30日出面闢謠，強調目前並無任何券商觸及法定融通上限，部分券商純屬內部風險控管考量。針對市場傳言華南證、統一證、國泰證等券商不再續借，以及永豐金證、元大金證調升借款利率等情況，金管會證期局副局長黃厚銘澄清，依現行法規，券商承作的信用交易融資、證券業務借貸款項，以及不限用途融通總金額，這三項加總不得超過該券商淨值的400%。截至4月28日，全台34家可辦理融通業務的券商，整體平均融通總金額占淨值比約為159%，目前沒有任何一家券商的融通總額達到400%的法定上限。黃厚銘解釋，個別券商決定暫停接受新案，主要是基於自身的風險胃納量與內部風控安排，與法規比例上限並無直接關聯。儘管法定額度尚有空間，但因應市場熱度，券商公會已提出放寬限制的建議，目前正由相關單位審慎評估。券商公會主要爭取調高券商融通總金額占淨值倍數，以及放寬負債占淨值比不得超過6倍的現行限制。對此，金管會已責成證交所進行通盤評估，未來證交所將首重整體市場安全性與券商交割、結算能力。