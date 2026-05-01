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▲張凌赫（左2）在《寧安如夢》飾演一名瘋狂的情人謝危。（圖／翻攝自豆瓣）

▲張凌赫（左）《度華年》以少年的外表，詮釋角色的老靈魂性格。（圖／翻攝自豆瓣）

▲張凌赫（右）在時裝劇《櫻桃琥珀》裡飾演一名帶有憂鬱氣質的男子，談論從青春時期走向成人跨越11年的故事。（圖／翻攝自豆瓣）

▲張凌赫（左）在《愛你》飾演溫柔的中醫師，他的醫囑和叮嚀，讓人淪陷。（圖／翻攝自豆瓣）

中國男星張凌赫近期因古裝大戲《逐玉》爆紅，他在劇中飾演背負家國情仇的將軍，剛毅與深情並存的形象，讓無數觀眾為之瘋狂。但張凌赫的魅力絕不只限於此，從權謀首輔到治癒醫生，他以短短3年的時間，在多部破熱播劇中有極寬的角色路線，《NOWNEWS今日新聞》特別盤點，除了《逐玉》之外，包括《寧安如夢》、《雲之羽》等張凌赫必看的5部代表作。改編自時鏡小說《坤寧》，張凌赫在劇中飾演大夏朝帝師謝危。這是一個極其複雜的角色，屬性是危險情人，外表清冷出塵，內心卻隱藏著平南王亂黨的血海深仇。他與白鹿飾演的姜雪寧，在重啟的人生軌跡中上演了一場互相試探、最終衝破枷鎖的虐戀。該劇在愛奇藝平台是2023年必看榜TOP 6。張凌赫將謝危那種「瘋批卻極度克制」的矛盾美學演繹得淋漓盡致，特別是那句「苦果亦是果」，至今仍是粉絲心中的知名台詞，更讓他憑此劇奪得愛奇藝尖叫之夜「年度觀眾喜愛劇集」大獎。在導演郭敬明極致的美學鏡頭下，張凌赫飾演紈絝叛逆的四公子宮子羽。在一場突如其來的家族變故後，他被迫接掌宮門之位，與虞書欣飾演的無鋒間諜雲為衫，在充滿暗殺與謊言的宮牆內，開啟了一段危險至極的諜戰愛情。張凌赫在劇中詮釋了角色的成長，從最初的不學無術到最後承擔家族重擔。該劇不僅畫面每一幀都如電影般精美，獲得2023微博視界大會「年度大眾喜愛作品」，也為張凌赫的古裝劇扮相打下基礎。與趙今麥首度搭檔的《度華年》，改編自墨書白名著《長公主》。張凌赫飾演當朝首輔裴文宣，與長公主李蓉前世因誤會相殺，雙雙重生回到初遇的年輕時代。這部劇最有趣的地方在於男女主角擁有前世記憶，看著張凌赫以「少年臉」演著「老靈魂」的毒舌與腹黑，是全劇最大亮點。該劇在優酷開播首日便刷新熱度紀錄，並在各大權威榜單取得市占率第一的佳績。裴文宣那種「外表溫潤如玉、內裡千年狐狸」的形象，讓張凌赫收穫了許多粉絲。由業界口碑標竿「正午陽光」出品，張凌赫二搭趙今麥，轉戰現代青春題材。他飾演天賦異稟卻性格憂鬱的蔣嶠西。這部戲橫跨了九十年代到現代，細膩記錄了一群孩子在工地、省實驗中學到走向世界的成長故事。2025年播出後，張凌赫在劇中的角色性格，如琥珀般剔透、卻帶有苦澀感。劇中蔣嶠西對於林其樂（櫻桃）那種橫跨11年的命定羈絆，讓許多觀眾在觀看時不覺濕了眼眶，也讓張凌赫成功拓展了青春文學劇的領域。脫離了古裝的權謀與現代的沈重，張凌赫在《愛你》中變身溫潤如玉的中醫師何蘇葉。他與徐若晗飾演的失眠酒店經理沈惜凡，在一次次看診與日常瑣事中暗生情愫。這部戲充滿了草藥香氣，節奏舒緩且極度治癒。2025年首播後，該劇多次摘得貓眼劇集總榜冠軍。張凌赫在診間那種細心叮囑、溫柔守候的形象，被譽為「人間理想男友」，也證明了他即便不靠大開大闔的戲劇衝突，也能以細膩的情緒流動抓住觀眾的心。