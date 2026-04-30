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▲曾智希（右）透露因為弄壞鑰匙，曾被老公陳志強（左）要求跟車道歉。（圖／記者吳翊緁攝）

節目《姊妹亮起來》日前邀請哈孝遠、海產、曾智希、蔡允潔，大談「男女找碴歪理PK戰」。其中八點檔《豆腐媽媽》女主角曾智希，提到最近加入演出的老公陳志強對「遲到」有一套自己的歪理，還親自說到之前曾引發討論的、被老公要求跟車子鞠躬道歉事件，原因竟是因為她不小心弄壞鑰匙，超荒謬理由讓大家都笑翻。曾智希在節目中表示，陳志強覺得遲到10分鐘根本不算遲到，反正到現場也是在等，早到只是浪費時間，某次陳志強載她去工作，她一路催促，兩人最後在車上大吵，陳志強直接把車停在路邊罷工不開。情急之下她拔走車鑰匙，一不小心竟把鑰匙弄壞，只好默默下車自己攔車離開，更荒謬的是，那台車隔天就要賣掉，陳志強事後開車找來，要求她向車子鄭重道歉，讓她哭笑不得地在停車場九十度鞠躬認錯。事實上，早在去年時王宇婕就曾在節目《女王大人》中，爆料陳志強曾要曾智希去跟車子90度鞠躬道歉，在當時就引發高度話題。王宇婕表示，某天曾智希要拍戲前，心情很差的走進化妝間，她關心詢問陳志強怎麼沒一起來，曾智希說兩人吵架了。果不其然沒多久後，陳志強就氣沖沖走進化妝間跟曾智希對質，還叫曾智希去跟車子道歉。曾智希隨後就一語不發的走到地下室，找到陳志強的愛車，真的跟車子鞠躬說對不起。王宇婕見狀立刻拍下照片，覺得超級荒謬。陳志強也解釋兩人吵架的原因，他說當天其實要把愛車開去賣掉了，是最後一次開著這台車送曾智希去電視台上班，結果早上剛好塞車，曾智希快遲到，在車上就有點鬧脾氣。於是陳志強把車停下來，告訴曾智希，「妳再繼續念，我就不開。」兩人在爭執過程中，曾智希一氣之下居然將車鑰匙弄壞，讓陳志強傻眼。陳志強說這台白色轎車對他來講承載著很多回憶，還直呼說幸好他把鑰匙裝好後，車子還能開，他到電視台後，曾智希也主動跟他道歉，陳志強坦言當下有點氣頭上，才對曾智希說：「妳不要跟我說對不起，妳去跟大白（指愛車）說對不起！」他也沒想到老婆真的照做，旁邊的其他演員、化妝師還跟著曾智希到地下室錄影拍照，他也坦言當下場面確實有點尷尬。但事後認為，這是一個「很有感情的故事」。