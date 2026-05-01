我是廣告 請繼續往下閱讀

▲將亞當蘇曼的照片（左圖）與莎士比亞的肖像畫並排對比，兩人相似度高達9成。（圖／美聯社）

▲安海瑟薇（右）與老公亞當蘇曼結婚約14年，育有2子，感情甜蜜。（圖／美聯社）

電影《穿著PRADA的惡魔2》於全台熱映中，女主角、好萊塢甜心安海瑟薇再度成為全球話題焦點，她與老公亞當蘇曼結婚約14年，育有2子，感情始終甜蜜。有趣的是，網路上曾經瘋傳一組對比照，指出亞當蘇曼的外貌和16世紀傳奇文學大師莎士比亞極其神似，更令網友感到不可思議的是，安海瑟薇的名字竟然與莎士比亞當年的妻子名字一模一樣，種種巧合引發熱議，被影迷戲稱為一場跨越五世紀的浪漫轉世。這段「時空旅人」的傳說源自於網友的驚人發現，將亞當蘇曼的照片和歷史課本中莎士比亞的肖像畫並排對比，兩人都擁有微凹的眼窩、高挺的鼻梁以及略微稀疏的髮際線，五官神韻相似度高達9成。這組對比照在2012年、2018年於社群媒體上瘋傳，許多影迷驚呼：「這不是撞臉，這根本是同一個人！」除了長相神似，另一個讓人不可置信的巧合是，安海瑟薇本人的全名（Anne Hathaway），竟與莎士比亞在1582年娶進門的妻子同名同姓。歷史上的安海瑟薇比莎士比亞大8歲，兩人相伴多年，而現今的好萊塢女神安海瑟薇，也恰巧在茫茫人海中遇見了這位長得像莎士比亞的男人，有網友腦補，這或許是文學大師當年的深情諾言，承諾愛人在未來的某個世紀彼此再次相遇。對於這份神祕的關聯，安海瑟薇曾經在訪談中揭開真相，她透露自己的名字並非偶然，當年她的父母確實是為了致敬莎士比亞的妻子，才特意依照其名為她命名為「Anne」。雖然「撞臉」莎士比亞的老公是美麗的巧合，但名字的由來則是帶著父母對經典文學的熱愛，這段由命名開始的緣分，也意外讓她的婚姻成了現代版的浪漫傳說。