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5/1連假強片／《穿著PRADA的惡魔2》主角、劇情、看點一次整理

▲安海瑟薇(右）在《穿著PRADA的惡魔2》中回到時尚雜誌擔任專題總編，片中仍會有亮麗的造型。（圖／摘自IMDb）

5/1連假強片／《寒戰1994》主角、劇情、看點一次整理

▲劉俊謙（左）在《寒戰1994》扮演梁家輝角色的青年時期，是本集中的重要主角。（圖／華映娛樂提供）

5/1連假強片／《麥可傑克森》主角、劇情、看點一次整理

▲《麥可傑克森》由賈法傑克森（中）主演，他是麥可的親姪子，揣摩叔叔的神態堪稱維妙維肖。（圖／UIP提供）

5/1連假強片／《祭弑》主角、劇情、看點一次整理

▲天心（中）首度主演恐怖片，在《祭弒》裡有表情詭異、讓人膽寒的演出。（圖／威視提供）

5月1日勞動節過往是廣大勞工的開心假日，今年因為在週五，剛好合併週休二日成為一個3天假期，有更多時間可以安排休閒活動，中外片商也瞄準連假排出強片，提供不同口味觀眾娛樂的好選擇。《NOWNEWS今日新聞》為大家精選最有話題的幾部大片，包括萬千女性期待20年的《穿著PRADA的惡魔2》看梅莉史翠普扮演的惡魔主編，如何靠昔日小助理、今日得獎記者安海瑟薇的幫助下，解決雜誌易主危機；男性觀眾不會錯過的香港賣座警匪片系列最新篇章《寒戰1994》，回顧香港回歸之前警界、首富、黑道、英國統治階層的多方角力，如何影響所有人的未來，集合東西40位實力派大咖聯合演出，卡司陣容超堅強。梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗、史丹利圖奇自從小安離開《伸展台》雜誌後，成為到各地採訪、撰稿的優秀記者，還獲得業界頒發的獎牌，不料在上台領獎前，她接到報社大裁員、把她也砍掉的噩耗，之後卻得到來自《伸展台》的聘請，再次回到這裡上班，驚見當年的惡魔長官米蘭達，被迫配合21世紀的價值觀，無法再對下面員工頤指氣使，感到詫異不已。雜誌社的東家出了變化，將交由前老闆的兒子經營，他卻想將人員縮編、部分單位裁撤，小安與米蘭達如何因應這些變局，為自己的飯碗找到穩固的保障？當年米蘭達的另一位助理艾蜜莉，現在已經成為精品名牌的高層，卻在這中間扮演了微妙的角色。安海瑟薇、梅莉史翠普、艾蜜莉布朗等原班人馬再度同台飆戲，加上許多呼應首集的趣味小細節，情懷滿滿。比起上集更氣派盛大的時裝週場面，更多的高檔精品行頭，絕對讓時尚迷目不暇給，劇組前進米蘭拍攝外景，義大利風光也為片子增色不少。劉玉玲與女神卡卡助陣亮相，各自製造不同的趣味。吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、王丹妮2017 年，保安局局長候選人李文彬突然失蹤，警務處處長劉傑輝向資深大律師簡奧偉尋求協助，開啟了 1994 年的一份神祕檔案。當年，香港正在即將回歸前、英方統治倒數計時的階段，政治部即將解散。此時一宗富商綁架案，讓熱血正義的警察李文彬與冷血野心家蔡元祺在警界掀起了一場暗潮洶湧的權力較量。首富家族潘氏父子、警隊、黑道及英方等勢力捲入其中，各有盤算、相互牽制，香港迎來新一輪權力洗牌，並為之後的寒戰風波埋下了伏筆。本片於3天連假推出優先口碑場，5月8日正式在台上映。都是首度加入《寒戰》系列的吳彥祖與劉俊謙，分別扮演《寒戰2》張國柱、梁家輝的年輕時期，展開另一場心機鬥爭，配合不同勢力之間的角力，情節曲折。兩位金馬影帝謝君豪與吳慷仁扮演香港首富父子，有如演技競賽，刺激的動作場面，則讓娛樂性大為提升。周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂等特別亮相，《冰與火之歌：權力遊戲》反派男星艾頓基倫、《唐頓莊園》男主角休邦尼維爾也加入助陣， 還有元彪、葉童、太保、廖子妤、陳家樂、朱鑑然、魏浚笙等參與，演員陣容之堅強，近年罕有匹敵。賈法傑克森、柯爾曼多明戈、妮雅隆、麥爾斯泰勒麥可傑克森小小年紀就和哥哥們被爸爸嚴厲要求勤練歌舞，以「傑克森五人組」的形式在各地演出，由於他展露的驚人才華，歌曲日漸受到歡迎，在美國各地開始有了知名度。他年歲漸長，對於音樂有自己的想法，想要單飛，卻又碰到爸爸時不時逼迫他繼續參與「傑克森五人組」的活動。而他的個人專輯取得大成功，在樂壇登上巨星寶座，儘管看來風光，還是擺脫不掉爸爸的陰影，甚至還會因為爸爸自作主張，不得不在他不想參與的演出上亮相，他終於決定硬起來、找好自己的團隊，想從爸爸那裡要回事業與人生的自主權。樂壇傳奇巨星從小到大的經典名曲一首接一首登場，粉絲光聽音樂就能激動到起雞皮疙瘩。麥可最具代表性的〈Thriller〉、〈Beat It〉MV拍攝軼事呈現觀眾眼前，畫面還原度極高。而麥可的親姪子賈法揣摩他的神態、講話方式也維妙維肖，還勤練他的高難度舞步，下足苦功。曾入圍奧斯卡影帝的柯爾曼多明戈扮演麥可的霸道爸爸極為搶戲，讓人恨得牙癢癢。曹佑寧、天心、莊凱勛、項婕如、柯叔元、樊光耀、林暉閔、邵奕玫賭債纏身的振凱，帶著妻子南湘等一家七口匆忙搬家，卻仍躲不過嗜血債主的糾纏。走投無路之下，振凱重拾早年信奉的邪教禁術，竟將幼子的運勢獻祭換取橫財。隨著錢財入袋，厄運卻接踵而來，全家人陸續出事。大女兒念琪的同學小拓出身宮廟，繼承母親靈媒體質，一眼看穿她背後纏繞的怨念。正當小拓試圖介入驅邪，才驚覺這場血祭藏著更可怕的秘密，甚至和自己童年時家中發生的悲劇有關。都是金鐘獎得主的天心與莊凱勛難得同台合作，也是天心首度主演恐怖片，扮演容易遭到感情勒索的妻子，後來被邪靈附身，展現驚悚演技，讓人耳目一新。曹佑寧的道服設計具有獨特的美感，施法時帥氣、吸睛，一家人各自發生怪事的場面也讓人感到心跳加速，想要尋找刺激的觀眾，可以來挑戰膽量。近年來人氣超旺的啦啦隊女神林襄，在片中驚喜亮相，有特別的演出。