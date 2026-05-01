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📌本文摘要如下： 《寒戰》系列劇情簡介

《寒戰1994》劇情簡介

《寒戰1994》角色簡介

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▲《寒戰2》郭富城（右起）、楊祐寧、彭于晏同台，顏值爆表。（圖／華映）

▲劉俊謙是《寒戰1994》的主角，有許多動作場面。（圖／華映娛樂提供）

▲《寒戰1994》集合香港不同世代的紅星，陣容相當堅強。（圖／摘自 IG@coldwar_movie）

▲資深動作巨星元彪在《寒戰1994》助陣亮相，丰采依舊。（圖／華映娛樂提供）

▲吳彥祖（中）主演《寒戰1994》，以看似高層警官卻是反派的姿態出現。（圖／摘自 IG@coldwar_movie）

香港影史最高票房警匪電影《寒戰2》，上映近10年之後，系列前傳《寒戰1994》終於要跟觀眾見面，台灣從5月1日至5月3日先推出優先口碑場，5月8日正式上映。除了新加入的吳彥祖、劉俊謙等各自扮演之前已經登場的張國柱、梁家輝的年輕時期，還有吳慷仁、謝君豪、王丹妮、廖子妤等獲得獎項肯定的新生力軍參與，前兩集已亮相的周潤發、郭富城、梁家輝特別回歸助陣，還有古天樂以極特殊的角色出現。《NOWNEWS今日新聞》整理《寒戰1994》劇情和角色簡介等資訊，讓讀者們一次看仔細。📽️一台載有高科技裝備和5名警員的香港警務處衝鋒車突然失蹤，警務處處長因公事不在香港，因此警務處副處長李文斌領軍並發起了一場名為「寒戰」的緊急救援行動，同時宣布香港進入緊急狀況。不料作案人士對警方的行動模式瞭如指掌，早已超前幾步，甚至可能已入侵了警方的內部網路，後來又被發現5名被綁走的警員中有李文彬的獨子李家俊，另一位副處長劉傑輝認為李文彬過於衝動，決定接替李的指揮權，並親自主持「寒戰」行動。劉傑輝與李文彬的暗中角力，隨著案情發展，越來越白熱化，後來更連累劉傑輝的妻女被綁架，因而揭露幕後黑手是前警務處處長蔡元祺，密謀讓李文彬成為警務處處長，並且讓自己的人馬成為行政長官，控制香港的特區政府和警隊，「寒戰」也是他編出的行動代號。📽️2017年，保安局局長候選人李文彬突然失蹤，已是警務處處長的劉傑輝，向資深大律師簡奧偉尋求協助，開啟了1994年的一份神祕檔案。原來當時香港已經剩下幾年就要回歸，警隊政治部即將解散。一宗富商綁架案，讓那時還熱血正義的警察李文彬與冷血野心家蔡元祺在警界掀起了一場暗潮洶湧的權力較量。首富家族潘氏父子、警隊、黑道及英國統治方的勢力都捲入其中，各有盤算、相互牽制，香港迎來新一輪權力洗牌，並為多年之後的「寒戰」風波埋下了伏筆。📽️李文彬 （劉俊謙飾）：1994年時充滿正義理想的他，是有熱血的警官，為了辦案可以跟黑幫份子打交道，讓自己陷入更危險的境地，也成了高層奪權角力下，隨時可以被犧牲的棋子。老年版李文彬 (梁家輝飾)：曾是警務處副處長，發起「寒戰」行動，卻被蔡元祺蠱惑、倒戈，目前是新一屆保安局局長候選人，竟無故失蹤。年輕版蔡元祺 (吳彥祖飾)：1994年時已經心狠手辣，擔任警務處行動副處長，為了爭取更大的權力，就算是自家人都可以陷害，表面上看來卻正氣凜然。劉傑輝 (郭富城飾)：現任警務處處長，為調查李文彬失蹤的疑案，重啟1994的神祕檔案。簡奧偉 (周潤發飾)：資深大律師，向警務處處長劉傑輝提供協助。潘志昂 (吳慷仁飾)：1994年時的香港首富家族—潘氏第五代長子。潘雋亨 (謝君豪飾)：1994年時的香港首富，潘氏家族第四代當家。阮若蘭 (王丹妮飾)：1994年時，全香港最大的黑道組織「老丸」新任龍頭。潘怡心 (廖子妤飾)：潘氏家族第四代，潘雋亨的小妹。葉舜廷 (古天樂飾)：2017年時獲選的第五屆香港特別行政區行政長官，在就任前夕突然發生李文斌失蹤的懸案。軍情六處亞太地區主管F.M.（艾頓基倫Aidan Gillen飾)：1994年時的英國情治單位高層，在香港繼續搜集情報，暗中協調要鞏固英方的利益。英國內閣大臣侯哲思（休邦尼維爾Hugh Bonneville飾)：代表英方勢力介入香港回歸前夕的權力鬥爭。李樹堂（元彪飾）：李文彬之父，香港史上首位華人警司，警界傳奇人物。方姐（葉童飾）：前江湖大嫂，是「葵涌之虎」的媽媽，待阮若蘭像親生女兒。馬廷芳（陳以文飾）：香港富豪之一，名字曾經在《寒戰》中被提及，在1994年正式登場，是有能力與香港警隊抗衡的大人物之一。郭豐年（鄭則仕飾）：香港富豪之一，名字曾經在《寒戰》中被提及，在1994年出現，也是有能力和香港警隊抗衡的重要人物之一。黃嘉輝（陳家樂飾）：潘怡心的丈夫，很得潘雋亨的賞識，卻在1994年成為綁架案的受害者。📽️首度加入的吳彥祖與劉俊謙，分別扮演《寒戰2》張國柱、梁家輝的年輕時期，有勾心鬥角的對手戲。而朱鑑然、何啟華、楊樂文、邱士縉則分別扮演也在《寒戰2》登場的楊祐寧、吳樾、黃文標、林偉的年輕時期，如果是看過前兩集的觀眾，一定能感受到趣味。曾在之前影片中亮相的周潤發、郭富城、梁家輝都回來特別助陣，兩大金馬影帝謝君豪與吳慷仁扮演香港首富父子，加上首度參與的古天樂，還有元彪、葉童、太保、廖子妤、莫文蔚、陳家樂、朱鑑然、魏浚笙等，再加入來自英國的兩大實力派大咖—《冰與火之歌：權力遊戲》反派男星艾頓基倫、《唐頓莊園》男主角休邦尼維爾，演員陣容之星光閃閃，近年罕有匹敵。