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▲楊冪（如圖）曾提到演員要自覺抵制天價片酬，並且拒絕陰陽合同、偷逃稅，堂堂正正做人，清清白白做事，一席話引發熱議。（圖／微博＠楊冪工作室）

報稅季到來，藝人繳稅也成為話題。有著「繳稅最多女藝人」稱號的中國女星楊冪，外傳身價超過50億人民幣（約231億台幣），過去也曾被爆繳稅繳了1553.33萬人民幣（約台幣7185萬），2023年她出席中廣聯合座談會時提到，「作為演員要自覺抵制天價片酬、陰陽合同、偷逃稅，堂堂正正做人，清清白白做事」，1句話酸爆圈內逃稅藝人，讓話題衝上微博熱搜，掀起網友熱議。楊冪演出《宮》、《三生三世十里桃花》等多部作品，躍升中國頂流女星，2023年她以「中國廣播電視組織聯合會演員委員會」常務理事的身分出席座談會，致詞時提到演員要自覺抵制天價片酬，並且拒絕陰陽合同、偷逃稅，堂堂正正做人，清清白白做事，一席話瞬間引發網友討論，紛紛大讚：「三觀超正」、「藝人典範。」綜合楊冪本身的片酬、代言與投資，曾被報導年收入高達約人民幣2億元（約9.2億台幣），高居華裔明星收入排行榜前列，不僅單部戲劇破億的片酬，更因投資「嘉行傳媒」等商業活動，外傳身價高達約50億人民幣（約231億台幣）。2018年曾曝光藝人納稅金額，當時楊冪繳稅1553.33萬人民幣（約台幣7185萬），是娛樂圈所有女星之冠，因此被稱為「繳稅最多的女藝人」。近幾年，中國對明星繳稅議題敏感，從2018年開始查察藝人逃漏稅問題，多名大咖藝人及網紅因此被列入「劣跡藝人」封殺，除了最有名的范冰冰「陰陽合同」事件，還有李連杰、趙薇、鄧倫、鄭爽等人，以及網絡主播「薇婭」、朱宸慧與林珊珊等人。