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國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統

國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間

國5南向南港系統-頭城

國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉

收費措施採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費

針對易壅塞路段增開37處及延長17處路肩

替代道路、匝道儀控等

今（1）日為勞動節連續假期首日，目前僅國1南向湖口至新竹、國3北向木柵至南港系統路段車多，其餘國道路段大致正常。高公局預估上午9大壅塞路段，並且提醒今日0至12時封閉國5石碇、坪林南向；5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向。上午重點9大壅塞路段分別為：今日0至5時交通量為7百萬車公里，為平日的1.75倍；預估今日交通量為115百萬車公里。截至上午7時，交通量為18百萬車公里。高公局建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，節省寶貴時間。昨日全日交通量為106.3百萬車公里，為平日年平均 的1.1倍，國5交通量為3百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，昨日車多路段包括國1南向東湖至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹、高架堤頂至環北、北向內壢至林口；國3南向木柵至中和；國5南向南港系統至坪林；國10西向仁武至左營端，車流於22時陸續紓解，其餘路段大致正常。另，省道部分，公路局表示，截至上午9時各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，包括主要城際道路台61線鳳鼻至香山、中彰大橋，銜接國道路段台64線國3土城交流道、台74線霧峰路段西向、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向、仁德系統將出現短暫車流。本次連假國道客運推85折優惠措施，登錄為TPASS 2.0會員當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享6折，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。