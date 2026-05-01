今（1）日為勞動節連續假期首日，目前僅國1南向湖口至新竹、國3北向木柵至南港系統路段車多，其餘國道路段大致正常。高公局預估上午9大壅塞路段，並且提醒今日0至12時封閉國5石碇、坪林南向；5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向。
上午重點9大壅塞路段分別為：
今日相關疏導措施包括：
另，省道部分，公路局表示，截至上午9時各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，包括主要城際道路台61線鳳鼻至香山、中彰大橋，銜接國道路段台64線國3土城交流道、台74線霧峰路段西向、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向、仁德系統將出現短暫車流。
本次連假國道客運推85折優惠措施，登錄為TPASS 2.0會員當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享6折，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。
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- 國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統
- 國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間
- 國5南向南港系統-頭城
- 國10東向鼎金系統-燕巢等路段。
今日相關疏導措施包括：
- 0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉
- 收費措施採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費
- 針對易壅塞路段增開37處及延長17處路肩
- 替代道路、匝道儀控等
另，省道部分，公路局表示，截至上午9時各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，包括主要城際道路台61線鳳鼻至香山、中彰大橋，銜接國道路段台64線國3土城交流道、台74線霧峰路段西向、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向、仁德系統將出現短暫車流。
本次連假國道客運推85折優惠措施，登錄為TPASS 2.0會員當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享6折，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。