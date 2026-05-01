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自從美國、以色列2月28日聯手攻擊伊朗以來，對伊朗的軍事行動迎來所謂的「60日期限」，有美國官員聲稱，根據1973年《戰爭權力法》（the War Powers Resolution, 又稱戰爭權力決議）規定，2月28日開始的敵對行動已經結束。然而，川普政府對於到底該如何解讀《戰爭權力法》，內部似乎出現分歧，甚至有各說各話的情況發生。綜合外媒報導，美國憲法規定，軍事權力由國會、總統共同行使，但到了20世紀70年代，國會開始關注總統未經授權就使用武裝部隊的問題，所以在1973年，美國從越南撤軍後，國會就頒布了《戰爭權力法》，為立法部門應對相關情況建立預防機制。由於美以2月28日對伊朗的聯合空襲，事先並未獲得國會批准，依法總統必須在武裝部隊投入敵對行動後的48小時內通知國會，川普也在3月2日這麼做了，開啟新的「60天」倒數計時，這個期限將於美國當地時間5月1日結束。如果國會在期限屆滿時，仍未宣戰或授權使用武力，則總統必須將美軍撤出敵對行動。共和黨籍的美國聯邦眾議院議長強森（Mike Johnson）週四被問到60天期限時，聲稱國會沒有必要對川普政府在伊朗的軍事行動發表意見，因為美國目前「沒有處於戰爭狀態」，而是竭力斡旋和平，維護荷姆茲海峽的治安。1位白宮高級官員告訴美媒《NBC》，政府和國會領導人正在「積極討論」如何處理《戰爭權力法》中規定的60天要求。週四在參議院聽證會上，美國國防部長（亦稱戰爭部）赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，會尊重白宮和白宮法律顧問的意見，但他個人認為，美伊停火期間，這項「倒數計時器」可以暫停計算。民主黨人則痛斥赫格塞斯的論點不合法，強調停火不代表就沒有敵對行動，比如動用美國軍隊封鎖所有進出伊朗的通道就是，質疑川普政府是明知自己面臨「60天期限」的法律問題，所以才試圖找理由想解決，並否決了一系列由民主黨提出的、旨在停止戰爭的決議。分析認為，距離美國2026期中選舉越來越近，伊朗戰爭問題懸而未決，不穩定的油價推升了生活成本，也讓美國民眾越來越不滿，《路透社》和易普索（Ipsos）本週公布的一項民調顯示，美國只有約34%的人支持與伊朗的衝突。耐人尋味的是，有關伊朗60天期限的辯論，也讓人想起2011年利比亞衝突期間，國會與白宮之間的摩擦，當時的美國總統歐巴馬（Barack Obama）堅稱美國的介入，如提供情報、為盟軍飛機加油等等，並未達到《戰爭權力法》規定的「敵對行動」的程度，引發共和黨人嘩然，時任眾議院議長的博納（John Boehner）表示：「我們正在參與向格達費住所投擲炸彈的行動...說我們沒有身處敵對行動之中，這說法根本站不住腳。」原文連結：