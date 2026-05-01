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日本電視台播氣象拍到清涼肌肉男爆紅！台日網友全部笑翻了

攝影師拍到一位男性穿著清涼，只穿白色的吊嘎就出門，由於訓練非常好，全身肌肉非常的漂亮又好看

結果創下頻道開設五年以來、上千則影片中第40名點閱的影片，衝到53萬人次觀看。

▲日本電視台播報氣象時，意外拍到穿著清涼的肌肉男，結果引爆網友瘋傳，連日本人都笑稱：「我第一次被新聞縮圖給吸引。」（圖/YT@靜岡朝日電視台）

日本黃金週假期還在進行！「最新一週天氣預報」衝日本注意

總之這一週有要去日本的民眾，記得也要攜帶雨具，以備不時之需囉！

▲日本目前還正值黃金週假期，預期很多台灣人應該會去日本遊玩，日本當地天氣時而放晴時而雨，民眾可以隨身準備雨具。（圖／美聯社／達志影像）

電視新聞報導經常都會需要記者過音以及輔佐畫面，來讓閱聽大眾更加的了解新聞的內容，除了要有專業的口白之外，非常好看的畫面的也相當重要。然而近日日本一間地方電視台「靜岡朝日」在製作氣象新聞時，為了描述日本當地天氣非常炎熱，就拍了一位男性穿著較為清涼，大秀肌肉好身材，不僅在日本論壇爆紅，也在Threads社群上引爆台灣網友討論，不少人笑稱：「本人知道自己被拍爆紅嗎？」「靜岡朝日」新聞台在上週報導當週氣象時，表示當地天氣近日持續升高，已經測到今年的最高溫，許多民眾都已經拿出短袖來穿。而隨著主播的播報內容，畫面也開始拍攝一些路上的上班族以及路人，有人也因為太陽較大撐起陽傘等。結果有一幕，，雖然沒有照到全臉，但還是可以看出是位有型的型男。而「靜岡朝日新聞台」也非常聰明，將其新聞上傳YouTube頻道時，把該肌肉男當成新聞影片的封面首圖，不少日本網友也轉發該影片到社群X表示：「我被推播好幾次都忽略不看，第五次我受不了點進去了」、、「這是我第一次被一張男性形象的縮圖吸引」。該影片甚至也被轉發到社群平台「Threads」，不少台灣網友紛紛笑翻提到：「看來男性縮圖也很有魅力，日本人為之瘋狂沒人在管天氣」、「新聞台應該很無言吧哈哈哈哈哈哈，爆紅因為肌肉男」、而這週台灣勞動節連假，日本目前還正值黃金週假期，預期很多台灣人應該會去日本遊玩，根據日本氣象廳最新預報，這兩天西日本和東日本上半天有強降雨和雷雨；北日本、東北則從白天開始降雨，不過降雨從5月2日開始就會開始趨緩放晴，全國大範圍晴朗，關東地區出現接近30℃的高溫。第二波天氣不穩則是從5月3日至4日，受到發展中低氣壓影響，黃金週後半段全國再度迎來大範圍風雨；黃金週最後兩天，全國又開始大範圍放晴，本州附近大致上都是晴朗舒適。