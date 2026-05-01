電視新聞報導經常都會需要記者過音以及輔佐畫面，來讓閱聽大眾更加的了解新聞的內容，除了要有專業的口白之外，非常好看的畫面的也相當重要。然而近日日本一間地方電視台「靜岡朝日」在製作氣象新聞時，為了描述日本當地天氣非常炎熱，就拍了一位男性穿著較為清涼，大秀肌肉好身材，不僅在日本論壇爆紅，也在Threads社群上引爆台灣網友討論，不少人笑稱：「本人知道自己被拍爆紅嗎？」
日本電視台播氣象拍到清涼肌肉男爆紅！台日網友全部笑翻了
「靜岡朝日」新聞台在上週報導當週氣象時，表示當地天氣近日持續升高，已經測到今年的最高溫，許多民眾都已經拿出短袖來穿。而隨著主播的播報內容，畫面也開始拍攝一些路上的上班族以及路人，有人也因為太陽較大撐起陽傘等。
結果有一幕，攝影師拍到一位男性穿著清涼，只穿白色的吊嘎就出門，由於訓練非常好，全身肌肉非常的漂亮又好看，雖然沒有照到全臉，但還是可以看出是位有型的型男。而「靜岡朝日新聞台」也非常聰明，將其新聞上傳YouTube頻道時，把該肌肉男當成新聞影片的封面首圖，結果創下頻道開設五年以來、上千則影片中第40名點閱的影片，衝到53萬人次觀看。
不少日本網友也轉發該影片到社群X表示：「我被推播好幾次都忽略不看，第五次我受不了點進去了」、「我意識到，即使是男人的清涼縮圖.....還是會有很多人喜愛」、「女生朋友傳給我看，她們都因為這個肌肉男而瘋狂」、「被新聞縮圖吸引的人請來到這裡」、「根本沒有人在看天氣，肌肉男真棒」、「這是我第一次被一張男性形象的縮圖吸引」。
該影片甚至也被轉發到社群平台「Threads」，不少台灣網友紛紛笑翻提到：「看來男性縮圖也很有魅力，日本人為之瘋狂沒人在管天氣」、「新聞台應該很無言吧哈哈哈哈哈哈，爆紅因為肌肉男」、「太好笑了，怎麼會因為肌肉男縮圖讓這則新聞爆紅」、「超好笑的，底下日本人完全沒在管天氣怎樣」、「本人知道自己被拍爆紅嗎？真的快笑死」。
日本黃金週假期還在進行！「最新一週天氣預報」衝日本注意
而這週台灣勞動節連假，日本目前還正值黃金週假期，預期很多台灣人應該會去日本遊玩，根據日本氣象廳最新預報，這兩天西日本和東日本上半天有強降雨和雷雨；北日本、東北則從白天開始降雨，不過降雨從5月2日開始就會開始趨緩放晴，全國大範圍晴朗，關東地區出現接近30℃的高溫。
第二波天氣不穩則是從5月3日至4日，受到發展中低氣壓影響，黃金週後半段全國再度迎來大範圍風雨；黃金週最後兩天，全國又開始大範圍放晴，本州附近大致上都是晴朗舒適。總之這一週有要去日本的民眾，記得也要攜帶雨具，以備不時之需囉！
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「靜岡朝日」新聞台在上週報導當週氣象時，表示當地天氣近日持續升高，已經測到今年的最高溫，許多民眾都已經拿出短袖來穿。而隨著主播的播報內容，畫面也開始拍攝一些路上的上班族以及路人，有人也因為太陽較大撐起陽傘等。
結果有一幕，攝影師拍到一位男性穿著清涼，只穿白色的吊嘎就出門，由於訓練非常好，全身肌肉非常的漂亮又好看，雖然沒有照到全臉，但還是可以看出是位有型的型男。而「靜岡朝日新聞台」也非常聰明，將其新聞上傳YouTube頻道時，把該肌肉男當成新聞影片的封面首圖，結果創下頻道開設五年以來、上千則影片中第40名點閱的影片，衝到53萬人次觀看。
該影片甚至也被轉發到社群平台「Threads」，不少台灣網友紛紛笑翻提到：「看來男性縮圖也很有魅力，日本人為之瘋狂沒人在管天氣」、「新聞台應該很無言吧哈哈哈哈哈哈，爆紅因為肌肉男」、「太好笑了，怎麼會因為肌肉男縮圖讓這則新聞爆紅」、「超好笑的，底下日本人完全沒在管天氣怎樣」、「本人知道自己被拍爆紅嗎？真的快笑死」。
而這週台灣勞動節連假，日本目前還正值黃金週假期，預期很多台灣人應該會去日本遊玩，根據日本氣象廳最新預報，這兩天西日本和東日本上半天有強降雨和雷雨；北日本、東北則從白天開始降雨，不過降雨從5月2日開始就會開始趨緩放晴，全國大範圍晴朗，關東地區出現接近30℃的高溫。
第二波天氣不穩則是從5月3日至4日，受到發展中低氣壓影響，黃金週後半段全國再度迎來大範圍風雨；黃金週最後兩天，全國又開始大範圍放晴，本州附近大致上都是晴朗舒適。總之這一週有要去日本的民眾，記得也要攜帶雨具，以備不時之需囉！