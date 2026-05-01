針對週刊爆料，朱宇謀經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》：「受邀參與分享並非工作安排，謝謝關心。」

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▲朱宇謀日前遭林倪安（如圖）控訴是「行動約X渣男」，不僅劈腿甚至還暴力相向，雙方互咬引發外界輿論。（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人朱宇謀日前才爆出與女星林倪安的感情糾紛，雙方鬧上法院。怎料，今（1）日他遭週刊爆料違法撈錢，朱宇謀被控訴自2024年開始每兩個月飛往香港直播賣貨，2年賺進400萬卻沒有申請工作證。另外，朱宇謀也因感情醜聞工作受到影響，被發現只能悄悄在TikTok平台上開直播、求粉絲打賞；朱宇謀過去以偶像形象活躍演藝圈，近年轉戰綜藝、主持等多元發展，因節目《女人我最大》、《小姐不熙娣》漸漸累積知名度。然而今日朱宇謀遭週刊爆料，自2024年開始，與經紀人平均每2個月飛往香港直播賣貨，1年收入可賺200萬台幣，然而2年下來都沒申請工作證，違法撈錢高達400萬。對此，朱宇謀經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》：「受邀參與分享並非工作安排，謝謝關心。」此外，朱宇謀日前才遭林倪安控訴是「行動約X渣男」，不僅劈腿甚至還暴力相向，雙方互咬引發外界輿論，連帶工作也受到不小影響。他日前出席好友舞陽婚禮，被問及近況表示這段時間工作歸零，生活、運動規律，整個人更暴瘦一圈體脂降了4、5%。提到與林倪安之間的感情糾紛，朱宇謀透露目前已進入司法程序，「結果可能要等半年到1年，沒有做的事情就是沒有，時間會證明。」不過，他坦承確實對感情產生陰影，目前完全沒有性慾，甚至被經紀人下達「禁愛令」。如今工作受到官司影響，朱宇謀也轉戰TikTok平台直播，靠著粉絲打賞賺取收入，他提到未來依舊將重心放在工作上，目前也仍有案子在洽談中，再次對此次事件造成社會資源浪費感到抱歉，直呼：「真的不好意思。」