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▲左圖起：木村拓哉、工藤靜香、木村光希分別在IG發文，為木村心美慶生。（圖／木村拓哉IG@takuya.kimura_tak、工藤靜香IG@kudo_shizuka、木村光希IG@koki）

53歲日本藝人木村拓哉在2000年與大2歲工藤靜香結婚後，育有兩名女兒木村心美（Cocomi）與木村光希（Kōki），而今（1）日大女兒木村心美迎25歲生日，木村拓哉也分享一張女兒童年舊照，只見裸上半身的木村拓哉抱著還是嬰兒的木村心美，幫她舉起小手，雖然木村拓哉沒有露出全臉，但健壯的手臂肌肉意外引發熱議。木村拓哉長女木村心美在今日迎來25歲生日，木村拓哉也搶先於IG限時動態PO出一張女兒童年舊照為她慶生。只見照片中，木村拓哉裸著上半身，懷中抱著還是嬰兒的木村心美，輕輕地幫她舉起小手，看起來跟打招呼一樣，配文簡單寫下：「Happy birthday」，流露出濃濃父愛。但其中，木村拓哉雖然沒有露出全臉，但健壯的手臂肌肉線條，意外引發粉絲注目。除了木村拓哉外，工藤靜香也在IG限時動態PO出木村心美嬰兒時期的照片，只見照片中的木村心美閉著眼睛正在睡覺，模樣十分可愛。工藤靜香還寫下：「外星人降臨日」，幽默回憶女兒出生的那一天。木村光希也不落人後，分享一張姊姊站在路邊的可愛照片，感性寫下：「祝這個世界上最棒的姊姊生日快樂。」木村心美也隨即轉發，還附上比愛心的搞笑貼圖，明顯看出來姊妹之間的好感情。木村心美繼承了父母的藝術天分，從小就學習長笛的她，曾獲得山野長笛大賽等獎項，目前以職業長笛演奏家發展，曾在音樂會上演出。除此之外，木村心美的空靈美貌也讓她時尚資源不斷，在2020年以模特兒出道後，受邀擔任Dior美容、時尚與珠寶的日本品牌大使。而她去年遭爆與日本職業男子排球選手小川智大熱戀2年，傳出以結婚為前提交往，但雙方並未正面回應消息。