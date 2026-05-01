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財政部提供手機報稅攻略，不用5分鐘、六步驟完成報稅：

前往財政部電子申報繳稅服務網、點選手機報稅 登入系統方式三選一 行動電話認證：限本人申辦月租型門號（認證過程關閉Wi-Fi、開啟行動網路）。

行動自然人憑證：透過APP以指紋或臉部辨識驗證。初次申辦教學詳見「內政部行動自然人憑證系統」網站。

戶口名簿戶號＋#查詢碼：查詢碼可透過線上、超商KIOSK、國稅局臨櫃或稅額試算通知書首頁取得。 登入系統後，先下載「稅額估算表」快速查看稅籍、所得及扣除額等資料，馬上知道自己要繳（退）多少稅。 開始申報：按下「同意」選「開始申報」進入快速申報流程，直接繳（退）稅就完成申報。若有編修資料的需求，例如修改扶養親屬、新增所得或扣除額等，按「編修資料」進入一般申報流程，依系統引導完成申報。 確認稅額、繳（退）稅：繳稅可以選擇行動支付、電子支付帳戶、信用卡、ATM等管道；退稅則可選擇轉帳或是憑單。 申報完成後可確認是否申報成功，網頁，可以下載收執聯PDF

▲手機報稅流程。（圖／截自財政部粉絲專頁）

▲手機身份驗證方式。（圖／截自財政部粉絲專頁）

報稅季節來臨，即日起至6月1日開放申報！財政部提醒，國稅局今日適逢勞動節國定假日沒有上班，臨櫃報稅的民眾在5月4日可以前往，但民眾可以在網路申報系統，自行查詢資料、快速完成申報。網路報稅如有操作問題，可撥打免付費專線 0809-099-089 由專人協助，申報首日財政部會增派客服人力。財政部提醒，看清楚網址第一段結尾是政府機關專用「.gov.tw」，不明連結不點擊，小心詐騙。另外，收執聯記得下載後自行留存7年。另外，「稅額估算表」跟「稅額試算通知書」並不相同。財政部表示，「稅額試算通知書」是由國稅局篩選符合條件者，依3月蒐集的所得及扣除額資料並採標準扣除額試算，在4月24日掛號寄出。但網路申報系統提供的「稅額估算表」，原則上人人都能下載依最新資料，並採標準或列舉扣除額擇優估算，適用對象更廣。