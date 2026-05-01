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▲ 三上悠亞（如圖）超愛SANA，手燈套、大扇套、髮飾都是SANA的官方周邊「Savely」。（圖／IG@yuya_mikami）

日本人氣女星三上悠亞近日朝聖TWICE於新國立競技場舉辦的演唱會，興奮在社群平台分享多張照片，全身都穿戴著SANA 的周邊娃娃商品「Savely」，完美化身Sana大鐵粉。觀後心得，更透露自己連續兩天成功抽中門票，還坐到超夢幻神席，直呼參加演唱會感受到因為有TWICE而存在的幸福，讓粉絲看了也羨慕不已。三上悠亞發文寫下：「TWICE國立競技場！謝謝你們帶來如夢一般的時光。」她也感性表示，真心希望9位成員都能一直幸福地笑著，字裡行間滿滿都是鐵粉心聲。這次她與朋友一起抽票，幸運中選兩天場次，位置更是誇張地拿到看台最前排與升級座位。她開心直呼，近到連成員肌膚的細緻程度都看得一清二楚，忍不住感動到落淚，並大讚TWICE每次都可愛到不可思議。她也分享，每次準備去看演唱會時，煩惱要帶哪些周邊、替Candy Bong手燈裝電池的過程，都讓她感受到因為有TWICE而存在的幸福，並期待下一次再見面的日子。而三上悠亞這回現身演唱會也可說是「全副武裝」，從扇子、背包到手燈套，全都是TWICE官方推出的SANA款式，全身上下都藏不住對偶像的熱愛，展現資深ONCE的一面。其實三上悠亞是SANA狂粉，早已是眾所皆知的事情。去年底加入台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊首次應援時，三上悠亞除了帶來應援曲外，也大跳偶像TWICE組曲〈What is Love？〉等，多首TWICE歌曲都難不倒她。