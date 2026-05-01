51勞動節連假今（1）日登場，中央氣象署預報員鄭傑仁接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，今日東北季風減弱，各地天氣比前一天好轉，連假前段大致多雲到晴、氣溫逐日回升，適合安排出遊；不過天氣轉折落在收假日，週日（5月3日）晚間起今年首波梅雨鋒面接近並通過台灣，加上東北季風增強，週一（5月4日）起全台轉雨，中部以北須留意局部較大雨勢。
勞動節連假白天多雲到晴
鄭傑仁預報員表示，今日東北季風減弱，天氣會比前一天更好，各地大致為多雲到晴，僅花蓮、台東及恆春半島有零星短暫陣雨；中午過後，中南部山區也有零星短暫陣雨機會。明、後天整體天氣仍偏穩定，溫度逐漸回升，降雨主要集中在花東及恆春半島。
氣溫逐日回升，北部、宜蘭白天有感變熱
氣溫方面，鄭傑仁指出，今日高溫部分，基隆、宜蘭、花蓮因雲量較多，約23至24度；北部約25至27度；中南部及台東大致約28至31度，整體感受舒適溫暖。明、後天各地氣溫將逐漸回升，西半部高溫普遍可達29至31度，部分地區甚至可能來到32度以上。
林得恩也提醒，隨著冷高壓出海，台灣天氣逐漸轉穩，環境水氣減少、氣溫明顯回升，尤其北部與宜蘭地區白天高溫，可能較前幾日高出8至10度，體感相當炎熱。不過日夜溫差仍大，預估可達7至9度。
三天後首波梅雨鋒面報到 週日晚間開始變天
天氣明顯轉折落在週日晚間。鄭傑仁指出，到週日白天以前，連假天氣大致仍算穩定，不過週日中午過後，大台北及宜蘭平地也可能出現局部短暫雷陣雨；週日晚上起，隨著鋒面逐漸接近，天氣將開始轉變。
林得恩也指出，5月3日晚間起，因今年首波梅雨鋒面接近、通過，隨後東北季風伴隨南下，西半部地區降雨轉趨明顯，北部及宜蘭地區溫度降幅可達6至8度，天氣變化相當有感。不過，這波鋒面仍屬移動性鋒面，並非典型滯留型梅雨鋒面，停留時間約1至2天，影響時間相對較短；5月中旬至6月中旬通過台灣附近的鋒面，較可能出現滯留時間較久、對流發展較長的典型梅雨型態。
一周天氣重點摘要
5月1日（周五）：東北季風減弱，各地多雲到晴，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，中南部山區午後有零星陣雨。
5月2日（周六）：天氣持續穩定回暖，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區留意雷陣雨。
5月3日（周日）：白天仍偏穩定、悶熱，大台北及宜蘭午後可能有局部雷陣雨；晚間起鋒面接近，天氣開始轉變。
5月4日（周一）：首波梅雨鋒面通過、東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨，中部以北及宜蘭雨區較廣，中部以北留意局部較大雨勢。
5月5日（周二）：受鋒面及華南雲雨區東移影響，天氣仍不穩定，北部、東半部及中南部山區仍有短暫陣雨。
5月6日至5月7日：水氣逐漸減少，天氣慢慢轉穩。
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鄭傑仁預報員表示，今日東北季風減弱，天氣會比前一天更好，各地大致為多雲到晴，僅花蓮、台東及恆春半島有零星短暫陣雨；中午過後，中南部山區也有零星短暫陣雨機會。明、後天整體天氣仍偏穩定，溫度逐漸回升，降雨主要集中在花東及恆春半島。
氣溫逐日回升，北部、宜蘭白天有感變熱
氣溫方面，鄭傑仁指出，今日高溫部分，基隆、宜蘭、花蓮因雲量較多，約23至24度；北部約25至27度；中南部及台東大致約28至31度，整體感受舒適溫暖。明、後天各地氣溫將逐漸回升，西半部高溫普遍可達29至31度，部分地區甚至可能來到32度以上。
林得恩也提醒，隨著冷高壓出海，台灣天氣逐漸轉穩，環境水氣減少、氣溫明顯回升，尤其北部與宜蘭地區白天高溫，可能較前幾日高出8至10度，體感相當炎熱。不過日夜溫差仍大，預估可達7至9度。
天氣明顯轉折落在週日晚間。鄭傑仁指出，到週日白天以前，連假天氣大致仍算穩定，不過週日中午過後，大台北及宜蘭平地也可能出現局部短暫雷陣雨；週日晚上起，隨著鋒面逐漸接近，天氣將開始轉變。
林得恩也指出，5月3日晚間起，因今年首波梅雨鋒面接近、通過，隨後東北季風伴隨南下，西半部地區降雨轉趨明顯，北部及宜蘭地區溫度降幅可達6至8度，天氣變化相當有感。不過，這波鋒面仍屬移動性鋒面，並非典型滯留型梅雨鋒面，停留時間約1至2天，影響時間相對較短；5月中旬至6月中旬通過台灣附近的鋒面，較可能出現滯留時間較久、對流發展較長的典型梅雨型態。
一周天氣重點摘要
5月1日（周五）：東北季風減弱，各地多雲到晴，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，中南部山區午後有零星陣雨。
5月2日（周六）：天氣持續穩定回暖，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區留意雷陣雨。
5月3日（周日）：白天仍偏穩定、悶熱，大台北及宜蘭午後可能有局部雷陣雨；晚間起鋒面接近，天氣開始轉變。
5月4日（周一）：首波梅雨鋒面通過、東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨，中部以北及宜蘭雨區較廣，中部以北留意局部較大雨勢。
5月5日（周二）：受鋒面及華南雲雨區東移影響，天氣仍不穩定，北部、東半部及中南部山區仍有短暫陣雨。
5月6日至5月7日：水氣逐漸減少，天氣慢慢轉穩。