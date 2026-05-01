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▲穎樂（如圖）這次挑戰《週刊Young Magazine》拍攝，跳脫以往甜美形象，換上粉色比基尼大秀雪白春光。（圖／樂天桃猿提供）

樂天女孩穎樂首度進軍日本拍寫真，身穿粉色比基尼入鏡，堪稱是出道以來最大尺度拍攝，談及首次挑戰此類風格，穎樂笑說「一開始並不如想像中順利，多少有點害羞，動作會有點僵，也不太知道怎麼擺姿勢。」她罕見展現性感身材曲線，成果出爐後也讓粉絲們看了噴鼻血。穎樂這次挑戰《週刊Young Magazine》拍攝，跳脫以往甜美形象，換上粉色比基尼大秀雪白春光，她透露由於過去較少嘗試類似拍攝，一開始多少有點害羞、動作會有點僵，也不太知道怎麼擺姿勢，過程一度不太順利。不過在專業攝影團隊的引導與鼓勵下，穎樂逐漸進入狀況，情緒也更加自然，拍攝節奏愈發流暢，最終呈現出的作品讓人驚艷。對此，穎樂事後給予自己高度肯定：「這次算是一個新的嘗試，雖然不是平常的我，但也是我不同面向的一部分。」面對外界關心拍攝前的準備？她則分享並未進行極端節食，是以健康方式調整狀態，「尤其拍攝前幾天會比較注意不要吃太重口味或太鹹的食物，避免水腫。」▲穎樂（如圖）分享拍攝前幾天會比較注意不要吃太重口味或太鹹的食物，避免水腫。（圖／樂天桃猿提供）這組寫真不僅是形象的突破，更是她與粉絲之間情感連結的延伸。穎樂感性表示：「不只是一次拍攝，而是讓更多人看到我不同樣子的機會，真的很謝謝一直支持我的大家。」透過鏡頭，她用更真實且多元的樣貌，回應一路陪伴的粉絲支持。值得一提得是，「Yanmaga杯」本次讀者票選活動挑選十位樂天女孩高橋佳帆、穎樂、笑笑、Kira、Mika、廉世彬、若潼、禹菡、彭彭、溫妮參加，其中選出最高票人氣代表，將前往日本進行拍攝並再度登上《週刊Young Magazine》。