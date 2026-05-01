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▲摩特（Motul）代理商已公布，今日開始會跟進調漲售價，漲幅將是15%~20%。（圖／摩特提供）

電池將漲3~5％、輪胎漲5~8％ 機車行：5月初就將漲價

▲機車行老闆秀出各項代理商之公告，包含輪胎、煞車皮、電池等零件，也都將迎來一波漲價潮。（圖／記者葉盛耀攝）

美伊戰爭引起全球政經局勢極大變動，原物料成本飆升，除汽柴油漲價外，汽機車所使用的機油也漲價，多家廠牌已於4月漲價，漲幅達8%至10%，而上波原本未漲價的法系品牌摩特（Motul）也有最新公告，今（1）日起將漲15~20％。據悉，機油之外，機車行老闆也透露，包含輪胎外胎、煞車皮、電池等相關零件也將有漲價潮，預計最快5月初就會開始，屬於消耗品的零件有需要更換的車主，建議儘早辦理。由於機油也是以原油蒸餾出來的基礎油，再加入添加劑，基礎油佔了整體85%，當原油漲價時，機油也難以倖免，多家大牌廠商都已於上（4）月陸續調整價格，如道達爾（Total）、殼牌（Shell）、美孚（Mobil）等，一公升機油約調漲20-80元不等。而而戰爭帶來的通膨、漲價影響幾乎是全面性的，已經開業40幾年的機車行陳老闆也向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，各項機車零件也陸續漲價，他以湯淺電池代理商的公告舉例說到：「他更透露，目前也已收到各家代理商通知，