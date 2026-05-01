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高市警局前鎮分局一心路派出所員警於4月30日10時許經二聖一路與英明路口時，發現一部白色轎車違停紅線，隨即上前盤查發現車上2名男子疑似詐騙車手進行面交，過程中在賴姓男子隨身包包內查獲含愷他命殘渣容器，阻止毒駕行為，賴男不僅觸犯2官司，還吃下最高18萬1200元罰單。盤查過程中，賴男神情慌張、語帶閃爍，辯稱自己是「從嘉義特地南下高雄找叔叔聊天」，僅在車內短暫停留，車內68歲王男則說來替女兒還錢，員警察覺兩者說詞不同，經賴男同意目視其隨身包包，當場查獲一瓶內含愷他命殘渣容器。面對事證，賴男坦承於三天前曾施用毒品，警方以快篩試劑檢測出三級毒品卡西酮陽性反應，顯示其確有施用毒品後駕車情形。全案調查後依觸犯《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦；另依違反《道路交通管理處罰條例》第35條（毒駕）可處新臺幣3萬元至12萬元、同條例第21條（無照駕駛）可處新臺幣3萬6,000元至6萬元及第 56條（紅線臨停）可處新臺幣600元以上1,200元以下罰鍰舉發，共計最高得處新臺幣18萬1千2百元。前鎮分局分局長黃元民表示，警方對毒品犯罪絕不寬貸，亦將持續結合反詐騙勤務，強化巡邏密度與盤查能量，透過主動攔查及即時應處，全力守護市民生命與財產安全，展現維護治安之決心。