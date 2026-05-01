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▲艾蜜莉布朗演活《穿著PRADA的惡魔》中第一助理的尖酸刻薄嘴臉，因此迅速走紅，目前已是歐美演藝界一線女星。（圖／摘自IMDb)

▲莎莉賽隆帥氣又性感的造型，就是萊絲莉佛拉瑪的精心傑作。（圖／美聯社／達志影像）

▲《穿著PRADA的惡魔2》中艾蜜莉布朗（如圖）的角色已貴為精品名牌的高層，但角色本尊則是好萊塢頂級造型師，沒有進入精品業。（圖／摘自IMDb）

▲美國前副總統賀錦麗在《Vogue》的封面造型，也是由萊絲莉佛拉瑪負責。（圖／摘自 IG@lesliefremar）

粉絲期待20年的《穿著PRADA的惡魔2》，台灣上映首日就登上賣座冠軍、全台票房突破1200萬，締造今年最佳紀錄，片中角色們的發展也受到影迷熱烈討論。其中由艾蜜莉布朗扮演的前第一助理艾蜜莉，成為迪奧的高層，掌控雜誌廣告預算，得以對昔日老闆予取予求，而這個人物的本尊也浮出水面，原來正是好萊塢頂級造型師萊絲莉佛拉瑪，莎莉賽隆、茱莉安摩爾、美國前副總統賀錦麗都曾跟他合作。在《穿著PRADA的惡魔》中，那個講話犀利、對下屬超毒舌、但面對老闆又秒變乖的艾蜜莉，是由艾蜜莉布朗演出，這個角色當年就因反差感強烈讓觀眾印象深刻。事實上，艾蜜莉並非純虛構人物，她的原型是好萊塢頂級造型師萊絲莉佛拉瑪，曾在時尚產業打滾，也就是電影中那種「時尚圈生存戰」的真實玩家。萊絲莉離開時尚雜誌後轉戰好萊塢，發展成為一線造型師，合作名單非常頂級，像莎莉賽隆、茱莉安摩爾，甚至美國前副總統賀錦麗都曾找她操刀造型。她在業界闖出一片天，雖然不像電影裡進入精品品牌體系，但同樣在時尚與娛樂圈站穩腳步，影響力完全不輸。至於第一助理艾蜜莉原型為何現在才揭曉？萊絲莉坦言當初在《Vogue》待了半年就被主編安娜溫圖升為第一助理，也能決定要聘請第二助理，她選擇了《穿著PRADA的惡魔》原著作者蘿倫薇絲柏格，後來蘿倫薇絲柏格志不在時尚雜誌，待了8個月就離開，之後寫出了一本引起迴響的書，也就是現在的《穿著PRADA的惡魔》，作品早在還未上市前，安娜溫圖已經靠權勢拿到文稿，並打電話給萊絲莉問道：「你知道一個叫蘿倫薇絲柏格的人嗎？她寫了一本關於我們的書。」而電影裡的經典台詞「上百萬女孩願意擠破頭來爭取這個工作」，其實就是萊絲莉當年親口對原著作者說過的話。她後來受訪時坦言，那句話確實是她的真心話，但看到自己被寫進小說，甚至一些私下相處細節被公開，還是有種被背叛的感覺。萊絲莉覺得蘿倫的描述很傷人，認為彼此共事的情況應該比書裡面還要輕鬆、光鮮，一些個人隱私卻被攤開來，有如遭到背叛。不過電影版還是讓萊絲莉很欣賞，視為對時尚產業的一種幻想投射，可以把自身的遭遇與片中角色分開。萊絲莉佛拉瑪也提到曾經遇到艾蜜莉布朗，並對她表明自己的身分，原本以為她聽到面前站著的人就是第一助理艾蜜莉本尊，應該會有比較大的反應，結果艾蜜莉布朗只像是「喔，好的」，這樣的冷淡回應，似乎不特別感興趣，讓萊絲莉有點意外。現在《穿著PRADA的惡魔》不管小說、電影都出了續集，萊絲莉和蘿倫卻不像艾蜜莉跟小安一樣，後續還有一堆連結，而是再也沒見到面，萊絲莉透露並沒有記恨蘿倫的行為，只覺得若再碰到面應該會蠻尷尬，也不知道有什麼話好聊。她也不像電影角色那樣前往精品名牌服務，倒是進入好萊塢成了頂級的造型師，和莎莉賽隆、茱莉安摩爾等大咖影后合作，彼此也都有交情，在自己的領域中成為最Top的人才。