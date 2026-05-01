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民進黨立委沈伯洋參選市長呼聲高，他日前與綠營北市參選「小雞」合體，曾任立委、要參選議員的高嘉瑜也受邀同台，國民黨北市南港內湖議員參選人陳冠安卻質疑，高表面力挺沈，實則發言內容充滿「陰陽怪氣」的深意，令人嘆為觀止。對此，沈伯洋今（1）日受訪時表示，他完全沒有這樣感受，也會努力爭取，一同掛看板。沈伯洋今出席松山霞海城隍廟武財神聖誕，並接受媒體聯訪。沈伯洋表示，他就在這附近長大，松山信義區是他的故鄉，一直到高中，附近都是他非常熟悉的，也是小時候跑跳的地點；他說，今天五路財神聖誕，來到這邊，祈求大家能夠享受經濟果實以及國泰民安。另外，高嘉瑜日前大讚沈伯洋，「這麼優秀全才的市長候選人，要去哪裡找？」國民黨面對沈伯洋，正是「瑟瑟發抖」，而他很期待，能與沈伯洋一起掛看板，更會團結一致；不過，相關言論卻被藍營質疑。對此，沈伯洋說，他跟學姐高嘉瑜認識非常久，所以高對於他的興趣、過去知之甚詳，「我完全沒有這樣的一個感受，我跟嘉瑜學姐一定會一起奮鬥」。對於是否期待趕快跟高嘉瑜合掛看板？沈伯洋說，嘉瑜學姐之前有提到，比較習慣獨立掛看板，尤其他之前的頭髮，可能就會佔看板一半的面積，會有點不好意思，他現在剪了頭髮之後，也是極力爭取，希望能跟學姐一起掛。