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▲林逸欣在影片中分享許多爸爸開心的模樣，就連她在病床前拉小提琴時，都刻意遮住爸爸的病容。（圖／林逸欣 Shara FB）

音樂才女林逸欣在昨（30）日於社群平台證實，名醫父親林春銘已於4月18日因攝護腺癌過世。她也透過影片紀錄爸爸抗癌的過程，其中在病床前哭著拉小提琴送爸爸最後一程的畫面，更是讓人鼻酸。不過有粉絲發現，在長達10分多鐘的影片中，林逸欣都只放出爸爸依然帥氣有活力的一面，沒有公開癌症臨終、氣色不好的病容，讓粉絲們都大讚她太貼心，「守護爸爸尊嚴到最後一刻。」林逸欣昨日PO出影片，分享了全家人陪伴爸爸抗癌5年的過程，但整支影片都沒有公開爸爸癌症臨終的面貌，只有許多爸爸開心、充滿活力的一面，就算林逸欣在爸爸病床前哭著拉小提琴時，也刻意遮住了爸爸的臉。有網友指出，病人在癌症臨終前，通常會變得很瘦、氣色也不佳，面容會跟健康時的狀態差非常多。許多人發現林逸欣對爸爸的貼心後，也都再度淚崩，大讚她守護了爸爸最後的尊嚴，「感受到她對爸爸的愛，細心守護了爸爸最後的體面」、「女兒到最後一刻都很貼心，只留下爸爸最帥、最慈祥的模樣」、「病人的尊嚴到最後一刻也要尊重。」林逸欣也在影片中透露，爸爸在5年前開始出現腰痛、腳麻的症狀，但做各種復健都沒有用，直到檢查後才發現是攝護腺癌末期，並且已轉移到骨頭。她也因此大幅縮減演藝工作，將時間留給家人。但不料就算他們努力陪伴爸爸接受治療，但癌細胞還是轉移到肺部、肝臟，最終父親在4月18日病逝。林逸欣表示，雖然認識爸爸只有短短40個年頭，但父親給了她無限的愛與溫暖，將她養成一個樂觀的女孩。在父親臨終之際，他帶著林逸欣20年前親手畫給他的「平安必勝符」步上旅途。林逸欣也以一貫的樂觀態度表示：「我相信他會一路平安，也相信他的麻將，會繼續打得特別好。」並堅強地安慰親友不要太過悲傷，認為深愛的人會以笑容、眼淚或溫暖的瞬間，繼續存在於家人的生命裡。