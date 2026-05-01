「2026嘉義藝術節」於今（1）日登場，活動將至5月31日，嘉義市府表示，今年與人氣手遊皮克敏《Pikmin Bloom》跨界合作，打造限定「Pikmin Bloom迷你散步」，更有散步地圖，將在嘉義8個特殊地點玩家有機會獲得特別飾品金色花苗以及明信片。《NOWNEWS今日新聞》整理8大特殊地點、種花打蘑菇、領遮陽帽方式、交通等資訊一次看。

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2026嘉義藝術節的最大亮點，就是與任天堂人氣AR遊戲《Pikmin Bloom》的跨界合作！今年推出限定「Pikmin Bloom迷你散步」，活動期間內，玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗，以及特別設計的明信片。此外，於任一特殊地點向下滑動，可獲得一項地點挑戰，完成地點挑戰中的任務後，可獲得紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗。

▲2026嘉義藝術節各個景點場域圖（圖／嘉義市政府提供）
▲2026嘉義藝術節各個景點場域圖（圖／嘉義市政府提供）
🟡「2026嘉義藝術節」主要資訊：
時間：5月1日至5月31日

地點：嘉義市

官網：皮克敏官網嘉義市政府文化局

裝置藝術：設置於三個場域
▪️嘉義火車站
▪️嘉義市立博物館
▪️嘉義市文化公園

🟡「2026嘉義藝術節」皮克敏迷你散步地圖：嘉義8個特殊地點

一、嘉義文化創意產業園區

二、嘉義市立美術館

三、嘉義文化公園

四、中央第一商場

五、嘉義文學館：東門町1923

六、嘉義市立博物館

七、嘉義實驗木場

八、嘉義市立棒球場

▲嘉義藝術節期間，皮克敏玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗。（圖／嘉義市政府提供）
▲嘉義藝術節期間，皮克敏玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗。（圖／嘉義市政府提供）
🟡「2026嘉義藝術節」皮克敏遮陽帽、地圖哪裡領？

說明：領取地圖後，將有標註花盆明信片位置

▪️5月1日～5月3日
時間：10:00-18:00
地點：嘉義公園（KANO園區）

▪️5月30日～5月31日
時間：15:00-21:00
地點：嘉義文化公園

🟡「2026嘉義藝術節」皮克敏各場域交通資訊：

📍搭乘台鐵：
至「嘉義車站」，出站後可依照目的地步行、搭乘公車、YouBike或計程車前往各活動場域。其中「嘉義市立美術館」、「嘉義文化創意產業園區」距離嘉義車站較近，步行約3~5分鐘。

📍搭乘高鐵：
至「高鐵嘉義站」，出站後轉乘BRT快捷公車「7211」或「7212」，前往「嘉義市轉運中心」或「嘉義火車站後站」。
抵達嘉義車站（後站）後可穿越月台至「嘉義火車站前站」，再轉乘公車、YouBike、計程車，或步行前往各活動場域。

📍搭乘市區公車：
▪️前往嘉義市政府文化局音樂廳、嘉義市立博物館：可搭乘市區公車「忠孝新民幹線（紅線）」，至「文化中心站」下車。
▪️前往嘉義公園、嘉義市立棒球場：可搭乘「中山幹線（綠線）」或「台灣好行0715（黃線）」，至「嘉義高商（嘉義公園）站」下車。▪️前往嘉義市大同技術學院：可搭乘「中山幹線（綠線）」，至「大同技術學院站」下車。
▪️前往嘉義文學館：東門町1923：可搭乘「中山幹線（綠線）」，至「市政府站」下車。
▪️前往西門交誼創新所、中央第一商場：可搭乘「中山幹線（綠線）」或「嘉義縣公車7325」，至「中央噴水站」下車。
▪️前往嘉義舊監獄宿舍群、實驗木場：可搭乘「台灣好行0715（黃線）」，至「獄政博物館站」下車。
▪️前往文化公園：可搭乘「台灣好行0715（黃線）」，至「文化路口站」下車。

備註：
▪️高鐵站BRT：出示高鐵票即可免費搭乘。
▪️市區公車接駁：持電子票證即可免費搭乘。
▪️YouBike：嘉義市新增200輛新車，適合短距離移動。
▪️停車資訊：可透過「愛嘉義App」查詢停車資訊。



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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年資歷的大叔，寫過幾本書，也做過多次美食競賽評審。

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