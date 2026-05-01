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▲《穿著PRADA的惡魔2》在上片前引起歧視亞裔的爭議，華裔女星沈雨田（左）扮演的助理角色招來網友抨擊，台灣有一批觀眾揚言抵制，卻沒影響到該片順利登上全台票房冠軍。（圖／摘自 20th Century Studios YT）

▲《穿著PRADA的惡魔2》吸引台灣粉絲起個大早，衝第一場先睹為快。（圖／摘自IMDb）

今夏首部續集大片《穿著PRADA的惡魔2》台灣上映首日，就榮登票房冠軍，全台賣破1200萬，締造今年開年最佳成績。雖然在上映前爆出「歧視亞裔」的爭議，也有台灣網友加入日、韓、中國的抗議聲浪，表明要抵制，但全台不少戲院外都仍出現排隊入場的人潮，也在電影討論區成為熱門話題。粉絲期待20年，不管內容是否讓人滿意，至少吸引大家花錢上戲院一探究竟的號召力絕對夠強大，也展現這個IP在台灣觀眾心目中的分量。《穿著PRADA的惡魔2》和首集相隔快要20年，粉絲的熱情卻沒有冷卻，反而還迫不及待在上映第一天就衝進戲院，台灣這一次算是全球各地最早上映的區域之一，比美國還要提前兩天推出，不少觀眾甚至早場就到戲院報到，只為了第一時間得知眾家主角在20年後的新遭遇，全台各地都有網友反應：「怎麼一大早就那麼多人？」全台單日賣破1200萬，創下今年到目前為止台灣最佳首映票房紀錄，歧視爭議並不影響，其實不會讓人意外。在上映之前，《穿著PRADA的惡魔2》曾因為女主角安海瑟薇在片中的亞裔助理引發爭議，因為角色名字發音近似歐美嘲諷華人的歧視字眼，中國、日本、韓國等地都有網友強烈砲轟，台灣亦不乏網友表示不管多麽期待就是要因為這點抵制該片，但片子本身依舊號召力驚人，這個負面話題似乎沒在台引起太強大的反彈，還是有很多粉絲在上映首日就衝戲院，更有影城排出密集如公車時刻表的上映場次，讓觀眾任何時間來都不用等太久。20年前《穿著PRADA的惡魔》在台灣碰上《世貿大樓》、《神鬼無間》、《頂尖對決》等男性巨星領銜大片，電影公司特地在正式推出前先上幾天口碑場，反應相當好，正式上映首週末也榮登票房冠軍，最後更打敗這些男性巨星大片，成了當年外片市場的超級黑馬、北市賣破5000萬元。20年後，《穿著PRADA的惡魔2》再次在台灣締造首映賣座冠軍的佳績，粉絲仍對這些角色與故事擁有滿滿的愛。