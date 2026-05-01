我是廣告 請繼續往下閱讀

日前在國民黨中常會上，副主席季麟連為軍購特別條例草案點名立法院長韓國瑜，「若賣黨求榮，要大義滅親開除黨籍」，此言一出，不僅輿論譁然，更引發黨內質疑與反彈 ; 韓的副手、立院副院長江啟臣在社群發文力挺，稱韓「以民為本、以國為念 ; 在立院嚴守中立、保障多元、堅守民主、無懼無畏」，台中市長盧秀燕則說韓在立院裡「為國、為民，負重前行 ; 應敬重他，也要珍惜他」，藍委黃建豪質疑季麟連是哪個單位的？也要求季道歉，資深媒體人趙少康更嗆聲「若季麟連說不清楚，該被開除的是他，至少應取消副主席資格」，趙更質疑「背後有沒有影武者？應該出來說明」，還有退將開轟季「大頭症」，挾黃復興黨部自重。對於季的論述，韓國瑜則表示無愧於國家、人民、職責，也無愧於黨、無愧於心等「五個無愧」來回應，在社群上已近15萬人點讚，黨主席鄭麗文雖也留言「感謝韓院長，辛苦了！」沒想到引發韓粉砲轟，要她管好副主席，鄭麗文也打電話給韓致意欲緩頰，韓則調侃「打來是要開除我？」從韓國瑜的嚴正回應，到「打來是要開除我」的自嘲，都顯示韓在意此事，而他的回應，某程度理解為「敲山震虎」或也不為過 ; 至此，藍營對軍購議題態度分歧已演變成茶壺內風暴，而這風暴更可能上綱到路線之爭，成為藍營年底選舉的最大變數。首先，藍營針對軍購預算的內鬨，其實非常有利於綠營的政治操作。畢竟民進黨自始至終都是強調1.25兆這個數字，訊息單純且在任何可能宣傳的場合與管道都強調該數字，同時綠營也將國民黨定位成反軍購，且上綱抹紅到中共同路人，強化「抗中牌」的力道 ; 至於藍營提出的「3800億+Ｎ」除未必容易理解外，黨內大咖如朱立倫、盧秀燕及一些立委則認為8000億或許是較合理的數字。即便數字有些不同，但盧秀燕訪美回台所做較細部的論述，也可作為藍營所謂「Ｎ」之細部說明，也算是種統合黨內意見之「建設性的含糊」 ; 但季麟連日前的發言，除將這種「建設性的含糊」捅了個破洞外，也讓藍營論述無法有彈性迴旋的空間，更讓綠營能在軍購議題上以逸待勞、強化主場，甚至分化藍營內部，進取中間選民。其次，國民黨「親美和中」路線的貫徹或有懸念。本來盧秀燕訪美與鄭麗文訪陸，便是分進合擊且符合國民黨傳統以來「親美和中」的政策，而鄭麗文六月可能的訪美也是希望避免綠營貼國民黨「親中」的標籤 ; 然軍購議題黨內就吵得沸沸揚揚，現在副主席還嗆聲韓國瑜，或就因韓可能被認為較傾向支持八千億版本，議題的後座力更可能讓國民黨與美方的關係每況愈下。畢竟美國在台協會處長谷立言就貼文「非常感謝韓院長所做的努力」，也表示堅定支持台灣自我防衛能力，言下之意便是美方確實重視軍購議題，若國民黨無法在該議題上呼應美方需求的話，不僅會抵銷盧秀燕訪美為國民黨所做的關係修補外，在年底與總統選舉過程中，只要美方有意無意地對藍綠進行差別待遇，國民黨就會面臨極大風險。再者，也已經有參選縣市長的藍委擔心軍購戰場不早點處理，將影響年底選戰，畢竟這議題一方面綠營很容易操作「抗中牌」，另方面季麟連為何劍指韓國瑜，已快速衍生成為各式「陰謀論」，不論是「鬥爭韓國瑜」、「有沒有幕後影武者」，甚或2028總統選舉各方力量的博弈與角力等，在在都可能成為國民黨無法承受之重。「內鬥內行、外鬥外行」的政治現實，除了折損選舉統合戰力外，這樣的宮廷鬥爭大戲，或許連基本盤都不埋單。遑論黨中央與立院黨團或也因特別條例到底是要「3800億+Ｎ」，還是報載多數藍委支持的8000億，已產生明顯意見不一致的情況，而季麟連相關論述更可能是壓垮黨中央與黨團立委互信的最後一根稻草 ; 況且連藍軍內部都喬不定，那又要如何和白營協商，藉藍白合進一步地制衡綠營的攻堅及戰略佈局？畢竟若丟失了立院主戰場，要在選區中重拳出擊守住既有板塊，當然更有懸念。是以，國民黨中央仍得快速建構停損點，避免茶壺風暴上綱到黨內路線之爭，若連這點都做不到，仍想「讓子彈飛」的話，民進黨在年底開疆闢土，2028政權存續，或仍將成為無奈的必然。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com