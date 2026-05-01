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▲王少偉（中）對房地產市場產生興趣，長期看房累積不少實戰經驗，還被藝人朋友稱作「房產軍師」。（圖／TVBS提供）

近日台股衝上4萬點，藝人王少偉受邀登上TVBS財經節目《財經鈔能力》，分享投資房地產及創業失利的寶貴經驗，提到過去投資副業曾虧損8位數，至今仍背負千萬房貸。談及這段慘痛經驗，對股市並不熟悉的王少偉，面對這波股市熱潮，他選擇保持冷靜，形容自己心情是「心動但也害怕」。出道超過20年的王少偉，早年為了縮短拍戲通勤時間，在公司附近購入人生第一間房，這也讓他對房地產市場產生興趣，長期看房累積不少實戰經驗，成為藝人朋友購屋時的諮詢對象，還獲封「房產軍師」的稱號。隨著台股強勢飆漲，王少偉觀察到身邊工作人員突然都變成「股神」，對股市各自都有獨到見解，讓他不禁懷疑：「你們是真的了解嗎？」面對這波股市熱潮，他選擇保持冷靜，形容心情是「心動但也害怕」。另外，王少偉分享過去投資副業曾虧損8位數，至今仍背負千萬房貸，對此他心有餘悸表示：「要我現在要再做這件事情，我可能要思考，我要不要好好過日子就好。」有趣的是，節目現場針對王少偉的財務狀況進行大健檢，透過AI與專業財務顧問Wallace的雙重診斷，發現王少偉雖然擁有近7,500萬身價，但高達9成全鎖在房地產，面臨「高資產、低現金」隱憂。對於王少偉希望在15年內，累積千萬現金與每月10萬被動收入的目標，Wallace建議採取「先還債後投資」策略，先清償部分高息房貸，再將省下的資金轉入ETF穩定增值，要達成千萬退休金夢想並非難事。聽完專家建議，原本對股市望而卻步的王少偉瞬間轉念，打趣直呼：「你們先講，我先去開戶一下！」