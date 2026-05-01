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▲ Jennie（左）和認識超過10年的摯友曹承衍（右）互動相當自然。（圖／YT@WOODZ_dnwm）

韓國女星Jennie近日與認識超過10年的好友曹承衍（WOODZ）同框錄製節目，兩人難得在鏡頭前公開私下交情，Jennie爆料：「當初是他先來跟我搭訕的！」而這也是兩人首次以好友身分正式一起出演節目，自然互動成為外界關注焦點。曹承衍的個人YouTube節目《非要DATE》中，邀來多年好友Jennie出演。Jennie談到兩人的初次見面，透露學生時期就已經認識對方，後來又在同一家經紀公司擔任練習生，因此有更多相處機會。長時間累積下來，讓兩人建立深厚友情，也成為彼此多年來的重要朋友。Jennie還在節目中笑說，當年其實是曹承衍主動先來搭話，表示想和自己變熟。曹承衍則笑著回應，當時只是覺得Jennie很有魅力，希望能成為有趣的朋友。除了分享多年情誼，Jennie和曹承衍在節目中互動輕鬆自然，兩人說好幫對方挑選衣服，然而彼此的喜好實在是差太多，讓Jennie忍不住提出要求，萬一曹承衍挑選的衣服沒有讓她滿意，那他就要幫她買單所有挑選的商品。達成共識後，還不忘向對方炫耀自己穿什麼衣服都好看，從對話內容可以看出，雙方非常了解彼此喜好，熟悉程度讓粉絲直呼羨慕。Jennie最後也稱讚曹承衍一直很努力，在音樂上持續帶來優秀作品，因此自己始終默默支持對方。曹承衍目前以藝名WOODZ活動中，是韓國創作歌手與製作人，2014年以男團UNIQ成員身分出道。2019年參加選秀節目《PRODUCE X 101》，以第五名成績加入限定團體X1，雖然團體後來因節目爭議解散，但他持續以個人歌手身分發展，並在近年以歌曲〈Drowning〉廣受喜愛。