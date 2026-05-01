今（5月1日）是勞動節，台灣許多勞工都有放假，在韓國則是從今年（2026）開始，也正式將勞動節列為法定假日，以肯定、尊重勞動者的社會價值。不過有當地的經濟弱勢群體坦言，即便已列為法定假日，勞動節對他們而言也是看得到吃不到，照樣得為了糊口奔波。
根據《韓聯社》報導，雖然韓國已官宣勞動節是公共假日，但那些不屬於法定勞工的人，5月1日仍像往常一樣工作。1名40多歲、兼職當送貨司機的楊姓男子表示，自己雖然有開店，但因為業績收入不穩定，只能趁空檔時間兼職送貨，坦言現在連逛超市都讓人提心吊膽，因為物價一直在漲，為了孩子的學費、店舖的營運成本，他別無選擇，只能辛苦一點。
當被問到假日送貨是否有額外報酬時，楊男嘆了口氣，回答：「沒有這種事。我只是抱著『趁別人休息時多賺點錢』的想法出門而已。」
報導指出，像楊男這樣的兼職送貨員，雖然有隸屬平台，但往往被歸類為特殊就業人員，在法律上屬於獨立承包商，一般上班族即使在公共假日休息也能拿到工資，但前者就沒有帶薪休假的保障。
此外，還有一些群體雖然表面符合韓國《勞動基準法》規定的勞動者資格，在工作場所卻處於弱勢地位，比如75歲，在麻浦區某公寓當清潔工的權姓老翁，勞動節當天照樣在值班收垃圾，並踢爆自己沒有加班費，對於沒能休假和家人共度時光感到遺憾：「如果我和其他人一樣休息，我就會去遠足和打羽毛球。」
報導提到，今年勞動節假日正式上路前，韓國有公民團體曾對1000名勞工進行調查，結果顯示有35.2%的受訪者認為，無法保證勞動節放假還能有薪水；調查還發現，就業狀況越不穩定，例如日薪工人、自由工作者、特殊就業人員和派遣服務人員，就越不可能獲得勞動節帶薪休假的待遇。
韓國僱傭勞動部正在努力推動《勞動者權利框架法》，規定憲法保障的所有勞動人民，無論就業類型或工作方式為何，都享有法定權利，但在國會的討論進度相當緩慢。
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當被問到假日送貨是否有額外報酬時，楊男嘆了口氣，回答：「沒有這種事。我只是抱著『趁別人休息時多賺點錢』的想法出門而已。」
報導指出，像楊男這樣的兼職送貨員，雖然有隸屬平台，但往往被歸類為特殊就業人員，在法律上屬於獨立承包商，一般上班族即使在公共假日休息也能拿到工資，但前者就沒有帶薪休假的保障。
此外，還有一些群體雖然表面符合韓國《勞動基準法》規定的勞動者資格，在工作場所卻處於弱勢地位，比如75歲，在麻浦區某公寓當清潔工的權姓老翁，勞動節當天照樣在值班收垃圾，並踢爆自己沒有加班費，對於沒能休假和家人共度時光感到遺憾：「如果我和其他人一樣休息，我就會去遠足和打羽毛球。」
報導提到，今年勞動節假日正式上路前，韓國有公民團體曾對1000名勞工進行調查，結果顯示有35.2%的受訪者認為，無法保證勞動節放假還能有薪水；調查還發現，就業狀況越不穩定，例如日薪工人、自由工作者、特殊就業人員和派遣服務人員，就越不可能獲得勞動節帶薪休假的待遇。
韓國僱傭勞動部正在努力推動《勞動者權利框架法》，規定憲法保障的所有勞動人民，無論就業類型或工作方式為何，都享有法定權利，但在國會的討論進度相當緩慢。