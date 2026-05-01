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視網膜靜脈阻塞續發的黃斑部水腫（CRVO 及 BRVO）病人： 含faricimab成分藥品Vabysmo solution for intravitreal injection（羅視萌注射劑）納入給付；預估每年可節省每眼藥費約1.4萬至9.7萬元 。 預估健保藥費約2700萬元至1.72億元。

斑塊性乾癬（PsO）、活動性乾癬性關節炎（PsA）及活動性僵直性脊椎炎（AS）的成人病人：暫予支付 bimekizumab 成分藥品Bimzelx，讓患者多一個治療選擇；預估患者每人年藥費可減少約34 萬至50萬元。健保藥費估計9900萬元至3.65億元。

結締組織病變導致肺動脈高血壓的成人病人：新增macitentan/tadalafil（奧欣威）複方新藥給付，預計每人年藥費可節省約5000萬至1.19億元財務支出 。 健保藥費約1.23億元至3.54億元。

復發難治型濾泡性淋巴瘤病人：異動含rituximab成分藥品Rixathon Concentrate for Solution for Infusion 100mg及500mg（洛希隆注射劑）。人年藥費約97萬元，預估藥費約2.19 億元至3.2億元，財務衝擊0.99億元至0.79億元。

非17p 缺失的慢性淋巴球性白血病（CLL）成人病人及放寬被套細胞淋巴瘤（MCL）病人 ：放寬含ibrutinib成分藥品（億珂）療程限制。預估藥費約2200萬元，CLL人年藥費約168萬元、MCL人年藥費約216萬元，財務衝擊約2100萬元至2000萬元。

BRAF V600E突變的轉移性結腸直腸癌（CRC）成人病人： 公告暫予支付標靶藥物encorafenib（迫癌癒），預估藥費約2.32億元至2.92億元， 人年藥費約112萬元，財務衝擊約2.15 億元至2.72億元。

單一療法用於第一線治療 PD-L1表現量≥50%且無 EGFR、ALK 或 ROS1基因異常的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（NSCLC）成人病人：新增免疫治療藥物cemiplimab（力汰瘤）暫時性支付。預估藥費約7600萬元至1.03億元，人年藥費約111萬元，財務衝擊約444萬元至608萬元。

衛福部5月新制上路，包含新冠疫苗全民接種延長、門診靜脈抗生素治療優化，以及多項藥物納入健保、放寬健保放寬給付，以減輕病友經濟負擔。在傳染病防治方面，疾病管制署考量國內夏季可能疫情，開放滿6個月以上全民接種新冠疫苗的措施延長至115年7月31日，希望提升全民免疫保護力，降低重症與死亡風險 。由於今年春節連假因有9天，當時單次治療天數由5天延長至7天，臨床實務反映成效良好，因此放寬規範。健保署修訂門診靜脈抗生素治療（OPAT）獎勵方案上限放寬至 7 天，以配合臨床實務需求並優化病人照護流程 。