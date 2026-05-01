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國民黨主席鄭麗文計畫訪美，盼與美國總統川普會面，更稱支持川普說出反對台灣獨立。對此，民進黨立委沈伯洋今（1）日直呼，「要到國外去宣傳說我們的主權要被改變，我認為這是一件不可思議的事情」。沈伯洋上午在松山霞海城隍廟接受媒體聯訪，對於鄭麗文稱希望川普表達反台獨言論一事，沈伯洋認為，在野黨主席要出國、做外交行動，當然樂見其成，但鄭講的台獨，台灣現在是一個主權獨立的國家，不管認為它的名稱是什麼，只要它是一個主權獨立的國家，那它就是台獨。沈伯洋說，若鄭麗文叫川普或者任何人去反對台獨，意思就是國民黨現在想要改變現狀，而不管現在跟國際盟友站在一起，又或者經濟的成長，應該沒有任何人認為，這個現狀應該被改變，「我們的主權的獨立要被改變，還要到國外去宣傳說主權要被改變，我認為這是一件不可思議的事情」。傳出藍營因軍購陷入內鬨一事，沈伯洋表示，政院版本是1.25兆，今天要一個完整的一個軍購，要實質的國防實力的加強，需要的就是1.25兆，不管今天是3,800億、8,000億，甚至有人講到9,000億，其實都是對軍購案不熟悉，「假設買了武器，卻不給它指揮系統，那是沒有任何意義的」；他強調，國防、軍購目前已經實質的delay（延宕）了，而這個延宕的空窗期，實質上已經造成台灣的真空。針對有美國的國防部前官員說，在「川習會」之前，若不通過這一預算，台灣等於放棄主動出擊的權利。沈伯洋坦言，這一直是他們擔心的，從去年11月一直到現在，特別條例提出之後，一直害怕的就是「今天一直延宕」，會延宕到川普跟習近平的見面，等於讓習近平有一個籌碼，可以去告訴川普說，是不是不要做這個軍購，「若我們早早就通過，習近平沒有辦法把這一個當作籌碼」。