「2026嘉義藝術節」於今（1）日登場，除了聯名皮克敏活動，也推出「2026 嘉義咖啡節」，即日起一連三天盛大登場，嘉義市府提到，本屆集結台、日、韓、泰超過150個品牌參與，為史上最多的一次，現場更限量開賣「咖啡通行證」，隨附咖啡 Shot 杯，並可兌換 5 杯精品咖啡。
邁入第四年的嘉義咖啡節於 5月1日～5月3日在嘉義公園舉辦，咖啡節現場劃分為四大主題區，包括專攻精品咖啡本質的「+1Presso 選物區」、展現嘉義在地風格的「城市咖啡生活區」、甜點控必逛的「風味實驗所」，以及充滿文青氣息的「咖啡之外的必要搭配」手工藝區。
今年規模更勝以往，集結超過 150 個品牌，並邀請 15 個海外品牌參與，除了咖啡，飲品、美食、手作通通有。
🟡「2026嘉義咖啡節」15間海外品牌名單：
📍日本：
由連續四屆拉花冠軍馬場健太創立的「LATTE ART MANIA TOKYO」領軍，展現神級拉花技術；還有標榜不加糖卻自帶甘甜的「THE COFFEESHOP」，以及拿下愛樂壓冠軍的「Because Coffee Brewers」。最特別的是來自湘南的「cafe&gin mono」，將咖啡與150款精釀琴酒結合。
📍泰國：
包含2018世界虹吸大賽冠軍名店「NANA Coffee Roasters」，以及泰北高山產區的「Beanslooker Coffee」，讓民眾不出國就能喝到正宗泰國精品豆。
📍韓國：
有世界烘豆冠軍領軍的「Happy Beans」及跨國咖啡評鑑組織「Asian Coffee Union」，展現韓系咖啡的高水準實力
📍東南亞國家：
馬來西亞知名品牌「JWC Coffee Roastery」與帶有土地情懷的2家緬甸精品咖啡「What's Up Cafe Yangon、Ping An Coffee」也將首次在嘉義亮相。
🟡「2026嘉義咖啡節」主要資訊：
日期：5月1日-5月3日
時間：𝟣𝟢:𝟢𝟢-𝟣𝟪:𝟢𝟢
地點：嘉義公園（嘉義市東區啟明路264號）
票價：免費入場
官網：嘉義咖啡節IG
🟡「2026嘉義咖啡節」交通資訊：
📍搭火車：
台鐵嘉義站下車，搭嘉義市公車（中山幹線）至嘉義公園站，車程約10分鐘
📍搭客運：
7211、7212 或市區幹線（綠線）至嘉義公園站下車即達
📍開車：
國道1號：嘉義交流道下，走北港路 中山路直行
國道3號：中埔交流道下，走彌陀路一右轉啟明路直行
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今年規模更勝以往，集結超過 150 個品牌，並邀請 15 個海外品牌參與，除了咖啡，飲品、美食、手作通通有。
📍日本：
由連續四屆拉花冠軍馬場健太創立的「LATTE ART MANIA TOKYO」領軍，展現神級拉花技術；還有標榜不加糖卻自帶甘甜的「THE COFFEESHOP」，以及拿下愛樂壓冠軍的「Because Coffee Brewers」。最特別的是來自湘南的「cafe&gin mono」，將咖啡與150款精釀琴酒結合。
📍泰國：
包含2018世界虹吸大賽冠軍名店「NANA Coffee Roasters」，以及泰北高山產區的「Beanslooker Coffee」，讓民眾不出國就能喝到正宗泰國精品豆。
📍韓國：
有世界烘豆冠軍領軍的「Happy Beans」及跨國咖啡評鑑組織「Asian Coffee Union」，展現韓系咖啡的高水準實力
📍東南亞國家：
馬來西亞知名品牌「JWC Coffee Roastery」與帶有土地情懷的2家緬甸精品咖啡「What's Up Cafe Yangon、Ping An Coffee」也將首次在嘉義亮相。
🟡「2026嘉義咖啡節」主要資訊：
日期：5月1日-5月3日
時間：𝟣𝟢:𝟢𝟢-𝟣𝟪:𝟢𝟢
地點：嘉義公園（嘉義市東區啟明路264號）
票價：免費入場
官網：嘉義咖啡節IG
📍搭火車：
台鐵嘉義站下車，搭嘉義市公車（中山幹線）至嘉義公園站，車程約10分鐘
📍搭客運：
7211、7212 或市區幹線（綠線）至嘉義公園站下車即達
📍開車：
國道1號：嘉義交流道下，走北港路 中山路直行
國道3號：中埔交流道下，走彌陀路一右轉啟明路直行