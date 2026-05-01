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▲秦昊（左）為彌補伊能靜（右）心中遺憾，共辦了3場婚禮。（圖／翻攝自妻子的浪漫旅行）

58歲藝人伊能靜與前夫哈林庾澄慶在2000登記結婚後，育有一子小哈利（庾恩利），但這段婚姻僅維持9年，兩人於2009年離婚。而在2015年，伊能靜嫁給小10歲中國男星秦昊，並誕下女兒小米粒。夫妻倆還分別在泰國普吉島、北京、瀋陽一連舉辦3場婚禮。而近日他們登上節目《妻子的浪漫旅行》，透露了辦3場婚禮的原因，竟跟伊能靜前夫庾澄慶有關。由於伊能靜從小渴望婚禮，但上一段婚姻僅登記沒辦婚宴，秦昊為寵妻才一連辦3場，彌補妻子心中的遺憾。伊能靜近日與秦昊一起登上節目《妻子的浪漫旅行》，談到兩人的婚禮。秦昊表示自己是有沒有辦婚禮都可以的人，但認識伊能靜開始，就知道對方是一個特別想要婚禮的人，「她講的小時候夢想，就是幻想自己以後婚禮是什麼樣的。」並提到伊能靜與庾澄慶的上一段婚姻，「她雖然有過一次婚姻，但沒有婚禮，所以我們婚禮好像辦了3次是吧？」一旁眼眶泛淚的伊能靜則默默點頭。秦昊透露與伊能靜先在泰國普吉島辦婚禮後，因為北京朋友太多所以又辦了一次，之後在瀋陽又辦一次，他也分享自己的寵妻祕訣，「很多時候如果你能力所及、能夠做到的、舉手之勞的事情讓對方開心，那幹嘛不做呢？」一番寵妻言論引發讚嘆，「真好，所有的男人都能這樣想就好了」、「彼此成就、彼此照耀，結婚以後，兩個人變得越來越好了，這就是最好的婚姻」、「名正言順的儀式感是偏愛，愛你的人遠遠知道你想要什麼。」事實上，秦昊曾坦言伊能靜是他年少時的「初戀偶像」，自己在9歲時，就看過伊能靜的戲，是她多年的影迷。而在伊能靜於2009年跟庾澄慶離婚後，與秦昊在2013年於朋友聚會中相識。伊能靜曾在節目中爆料，首次見面時秦昊其實有女朋友，正處於熱戀期，且初次見面時秦昊表現得相當高冷，兩人當時並沒有太多互動。之後秦昊主動追求自己心目中的女神，但伊能靜起初因恐懼加上顧及兒子小哈利而拒絕，沒想到秦昊卻不放棄繼續追求，加上小哈利的大力支持，才終於讓伊能靜卸下心防。2014年，秦昊在土耳其驚喜求婚，並於隔年舉辦3場婚禮，正式修成了正果。