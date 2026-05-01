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本文摘要

終身學習券、館所通行票是什麼

終身學習券、館所通行票登記：登記網址

終身學習券、館所通行票登記：領取資格

終身學習券、館所通行票登記：發放數量、面額

終身學習券、館所通行票登記：登記時間

終身學習券、館所通行票登記：中籤查詢時間

終身學習券、館所通行票登記：使用時間

終身學習券、館所通行票登記：登記步驟

終身學習券、館所通行票：使用流程

終身學習券、館所通行票：使用地點

終身學習券、館所通行票常見問題FAQ

▲教育部2026年度將發放5萬4000張「終身學習券」與2萬張「館所通行票」。（圖／終生學習資源平台）

終身學習券、館所通行票是什麼？最高可領1500元

終身學習券、館所通行票登記：登記網址

▲教育部「終身學習券」與「館所通行票」於5月1日起至5月21日，開放民眾至終生學習票券網登記申請。（圖／終生學習票券網）

終身學習券、館所通行票登記：領取資格

終身學習券、館所通行票登記：發放數量、面額

▲終身學習券發放張數與面額。（圖／終生學習票券網）

終身學習券、館所通行票登記：登記時間

終身學習券、館所通行票：中籤查詢時間

終身學習券、館所通行票登記：使用時間

▲終身學習券登記重要時程一次看。（圖／終生學習票券網）

▲館所通行票登記重要時程一次看。（圖／終生學習票券網）

終身學習券、館所通行票登記：登記步驟

▲「終身學習券」與「館所通行票」登記步驟一圖看懂。（圖／終生學習票券網）

終身學習券、館所通行票：使用流程

終身學習券使用流程

▲終身學習券使用方式一次看。（圖／終生學習票券網）

館所通行票使用流程

▲館所通行票使用方式一次看。（圖／終生學習票券網）

終身學習券、館所通行票：使用地點

終身學習券使用地點

6歲（含）以上：可報名社區大學、國立空中大學、30+大學

55歲（含）以上：可報名樂齡大學

館所通行票使用地點

基隆－國立海洋科技博物館

台北－國立台灣科學教育館

台北－國立台灣博物館

台北－國立歷史博物館

台北－國家鐵道博物館籌備館

台中－國立自然科學博物館

台南－國立台灣史前文化博物館南科考古館

台南－國立台灣歷史博物館

高雄－國立科學工藝博物館

屏東－國立海洋生物博物館

宜蘭－國立傳統藝術中心

台東－國立台灣史前文化博物館

▲館所通行票使用地點一次看。（圖／終生學習票券網）

📍終身學習券、館所通行票常見問題FAQ

Q：什麼是「終身學習券」與「館所通行票」？

Q：誰有資格可以登記終身學習券與館所通行票？

Q：終身學習券什麼時候開放申請？期限到哪天？

Q：終身學習券的「新生券」跟「舊生券」差在哪裡？

Q：館所通行票可以使用在哪裡？有什麼好康？

Q：可以同時登記兩種票券嗎？

Q：可以幫家裡的長輩或小孩代為登記嗎？

Q：票券可以換成現金，或是轉讓給別人嗎？

Q：什麼時候會抽籤？我要去哪裡看結果？

Q：如果第一波沒抽中，還有機會嗎？