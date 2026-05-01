教育部2026年度將發放5萬4000張「終身學習券」與2萬張「館所通行票」，於今（1）日起至5月21日開放民眾前往教育部終身學習票券網（https://lle-llv.moe.edu.tw/）登記申請，抽中者最高可享1500元的學費學費抵免和免費入館權利。《NOWNEWS今日新聞》整理終身學習券領取資格、怎麼領取、可以幹嘛等資訊，包括終身學習券登記資格、登記時間、登記步驟與使用地點等，帶領讀者快速讀懂。
本文摘要
📍終身學習券、館所通行票是什麼？最高可領1500元
「終身學習券」以抵免費用方式，提供國人前往社區大學、樂齡大學、國立空中大學、30+大學等報名相關課程，免費額度分別為新生新台幣1500元及舊生1000元；課程，「館所通行票」則可不限次數免費參觀教育部指定社教館所、文化部指定文化館。
📍終身學習券、館所通行票登記：登記網址
教育部終身學習票券網（https://lle-llv.moe.edu.tw/）
📍終身學習券、館所通行票登記：領取資格
只要是年滿6歲（含以上）、民國109年5月21日（含）以前出生的民眾，並具備中華民國國籍且具有國民身分證統一編號者，便具備「終身學習券」、「館所通行票」申請資格。
📍終身學習券、館所通行票登記：發放數量、面額
◼︎ 終身學習券（新生券）：共3萬6000張，每張可抵1500元。
◼︎ 終身學習券（舊生券）：共1萬8000張，每張可抵1000元。
◼︎ 館所通行票：共2萬張。
📍終身學習券、館所通行票登記：登記時間
網路登記時間：2026年5月1日～2026年5月21日
📍終身學習券、館所通行票：中籤查詢時間
◼︎ 簡訊通知中獎時間：2026年5月22日（第1波）、2026年8月17日（第2波）
◼︎ 中籤結果查詢時間：2026年5月22日～2026年6月30日
📍終身學習券、館所通行票登記：使用時間
◼︎ 終身學習券第1波使用時間：2026年5月23日～2026年8月15日（已使用仍有剩餘者可延至2026年9月30日）
◼︎ 終身學習券第2波使用時間：2026年8月18日～2026年9月30日
◼︎ 館所通行票使用時間：2026年7月1日～2027年6月30日
📍終身學習券、館所通行票登記：登記步驟
◼︎ 步驟1：進入終身學習票券網後，再點選最左邊的「登記票券」黃色格子。
◼︎ 步驟2：填寫姓名、出生年月日、身分證字號、手機號碼、居住縣市等相關資料後。
◼︎ 步驟3：勾選「終身學習券」及「館所通行票」，每人最多可同時參加2種票券抽籤。
📍終身學習券、館所通行票：使用流程
🟡終身學習券使用流程
◼︎ 步驟1：收到中選通知簡訊後，中籤者本人至適用學校。
◼︎ 步驟2：告知現場人員為「終身學習券中選者」，並出示身分證明文件。
◼︎ 步驟3：現場人員確認身分後，即可抵免學（分）費。
🟡館所通行票使用流程
◼︎ 步驟1：收到中選通知簡訊後，中籤者本人至11間館所
◼︎ 步驟2：告知現場人員為「館所通行票中選者」，並出示身分證明文件
◼︎ 步驟3：現場人員確認身分後，即可免費參觀常設展
📍終身學習券、館所通行票：使用地點
🟡終身學習券使用地點
📍終身學習券、館所通行票常見問題FAQ
Q：什麼是「終身學習券」與「館所通行票」？
A：是教育部與文化部為了鼓勵6歲以上國民持續進修、培養學習習慣，所推出的抵用券。終身學習券可用來折抵指定進修課程的學分費；館所通行票則可不限次數免費參觀指定博物館的常設展。
Q：誰有資格可以登記終身學習券與館所通行票？
A：門檻非常親民！只要符合具中華民國國籍且有身分證字號，並年滿6 歲（含）以上（即民國109年5月21日以前出生者）。
Q：終身學習券什麼時候開放申請？期限到哪天？
A：登記期間為2026年5月1日起至5月21日截止，只有21天，全程採線上登記，建議盡早完成，避免忘記。
Q：終身學習券的「新生券」跟「舊生券」差在哪裡？
A：新生券發放3.6萬張，額度1500元，限選擇「未曾報名過」的學校；舊生券發放1.8萬張，額度1000元，限選擇「曾經報名過」的學校就讀。
Q：館所通行票可以使用在哪裡？有什麼好康？
A：館所通行票發放數量2萬張，可用在科教館、科博館、科工館、海科館、海生館等11間教育部與文化部所屬館所。
Q：可以同時登記兩種票券嗎？
A：可以的！每人一次可以同時登記「終身學習券」與「館所通行票」。
Q：可以幫家裡的長輩或小孩代為登記嗎？
A：可以！教育部開放同一支手機號碼可以供「多人登記」。如果幫家中長輩或小孩申請，只要其中任一人抽中，中籤的通知簡訊就會直接寄到指定手機門號。
Q：票券可以換成現金，或是轉讓給別人嗎？
A：不行！ 這兩款票券僅限「中籤者本人」使用，絕對不能兌換現金，也不可以轉讓或轉售給他人。現場使用時都需要出示身分證明文件來核對。
Q：什麼時候會抽籤？我要去哪裡看結果？
A：第一波名單將於2026年5月22日抽出，會以手機「簡訊」通知中選者，民眾也可以直接上終身學習資源平臺查詢抽取結果。
Q：如果第一波沒抽中，還有機會嗎？
A：如果第一波發放的「終身學習券」有未使用張數，將視為失效並統計後至第二波抽取，教育部會在2026年8月17日透過簡訊通知第二波中選者。
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- 終身學習券、館所通行票是什麼
- 終身學習券、館所通行票登記：登記網址
- 終身學習券、館所通行票登記：領取資格
- 終身學習券、館所通行票登記：發放數量、面額
- 終身學習券、館所通行票登記：登記時間
- 終身學習券、館所通行票登記：中籤查詢時間
- 終身學習券、館所通行票登記：使用時間
- 終身學習券、館所通行票登記：登記步驟
- 終身學習券、館所通行票：使用流程
- 終身學習券、館所通行票：使用地點
- 終身學習券、館所通行票常見問題FAQ
「終身學習券」以抵免費用方式，提供國人前往社區大學、樂齡大學、國立空中大學、30+大學等報名相關課程，免費額度分別為新生新台幣1500元及舊生1000元；課程，「館所通行票」則可不限次數免費參觀教育部指定社教館所、文化部指定文化館。
📍終身學習券、館所通行票登記：登記網址
教育部終身學習票券網（https://lle-llv.moe.edu.tw/）
只要是年滿6歲（含以上）、民國109年5月21日（含）以前出生的民眾，並具備中華民國國籍且具有國民身分證統一編號者，便具備「終身學習券」、「館所通行票」申請資格。
📍終身學習券、館所通行票登記：發放數量、面額
◼︎ 終身學習券（新生券）：共3萬6000張，每張可抵1500元。
◼︎ 終身學習券（舊生券）：共1萬8000張，每張可抵1000元。
◼︎ 館所通行票：共2萬張。
網路登記時間：2026年5月1日～2026年5月21日
📍終身學習券、館所通行票：中籤查詢時間
◼︎ 簡訊通知中獎時間：2026年5月22日（第1波）、2026年8月17日（第2波）
◼︎ 中籤結果查詢時間：2026年5月22日～2026年6月30日
📍終身學習券、館所通行票登記：使用時間
◼︎ 終身學習券第1波使用時間：2026年5月23日～2026年8月15日（已使用仍有剩餘者可延至2026年9月30日）
◼︎ 終身學習券第2波使用時間：2026年8月18日～2026年9月30日
◼︎ 館所通行票使用時間：2026年7月1日～2027年6月30日
◼︎ 步驟1：進入終身學習票券網後，再點選最左邊的「登記票券」黃色格子。
◼︎ 步驟2：填寫姓名、出生年月日、身分證字號、手機號碼、居住縣市等相關資料後。
◼︎ 步驟3：勾選「終身學習券」及「館所通行票」，每人最多可同時參加2種票券抽籤。
🟡終身學習券使用流程
◼︎ 步驟1：收到中選通知簡訊後，中籤者本人至適用學校。
◼︎ 步驟2：告知現場人員為「終身學習券中選者」，並出示身分證明文件。
◼︎ 步驟3：現場人員確認身分後，即可抵免學（分）費。
◼︎ 步驟1：收到中選通知簡訊後，中籤者本人至11間館所
◼︎ 步驟2：告知現場人員為「館所通行票中選者」，並出示身分證明文件
◼︎ 步驟3：現場人員確認身分後，即可免費參觀常設展
🟡終身學習券使用地點
- 6歲（含）以上：可報名社區大學、國立空中大學、30+大學
- 55歲（含）以上：可報名樂齡大學
- 基隆－國立海洋科技博物館
- 台北－國立台灣科學教育館
- 台北－國立台灣博物館
- 台北－國立歷史博物館
- 台北－國家鐵道博物館籌備館
- 台中－國立自然科學博物館
- 台南－國立台灣史前文化博物館南科考古館
- 台南－國立台灣歷史博物館
- 高雄－國立科學工藝博物館
- 屏東－國立海洋生物博物館
- 宜蘭－國立傳統藝術中心
- 台東－國立台灣史前文化博物館
Q：什麼是「終身學習券」與「館所通行票」？
A：是教育部與文化部為了鼓勵6歲以上國民持續進修、培養學習習慣，所推出的抵用券。終身學習券可用來折抵指定進修課程的學分費；館所通行票則可不限次數免費參觀指定博物館的常設展。
Q：誰有資格可以登記終身學習券與館所通行票？
A：門檻非常親民！只要符合具中華民國國籍且有身分證字號，並年滿6 歲（含）以上（即民國109年5月21日以前出生者）。
Q：終身學習券什麼時候開放申請？期限到哪天？
A：登記期間為2026年5月1日起至5月21日截止，只有21天，全程採線上登記，建議盡早完成，避免忘記。
Q：終身學習券的「新生券」跟「舊生券」差在哪裡？
A：新生券發放3.6萬張，額度1500元，限選擇「未曾報名過」的學校；舊生券發放1.8萬張，額度1000元，限選擇「曾經報名過」的學校就讀。
Q：館所通行票可以使用在哪裡？有什麼好康？
A：館所通行票發放數量2萬張，可用在科教館、科博館、科工館、海科館、海生館等11間教育部與文化部所屬館所。
Q：可以同時登記兩種票券嗎？
A：可以的！每人一次可以同時登記「終身學習券」與「館所通行票」。
Q：可以幫家裡的長輩或小孩代為登記嗎？
A：可以！教育部開放同一支手機號碼可以供「多人登記」。如果幫家中長輩或小孩申請，只要其中任一人抽中，中籤的通知簡訊就會直接寄到指定手機門號。
Q：票券可以換成現金，或是轉讓給別人嗎？
A：不行！ 這兩款票券僅限「中籤者本人」使用，絕對不能兌換現金，也不可以轉讓或轉售給他人。現場使用時都需要出示身分證明文件來核對。
Q：什麼時候會抽籤？我要去哪裡看結果？
A：第一波名單將於2026年5月22日抽出，會以手機「簡訊」通知中選者，民眾也可以直接上終身學習資源平臺查詢抽取結果。
Q：如果第一波沒抽中，還有機會嗎？
A：如果第一波發放的「終身學習券」有未使用張數，將視為失效並統計後至第二波抽取，教育部會在2026年8月17日透過簡訊通知第二波中選者。