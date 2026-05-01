我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨副主席季麟連為捍衛黨版3800億+N軍購，揚言「開除立法院長韓國瑜」事件爆出案外案，傳出是黃復興黨員不滿前主席朱立倫人馬跟黨中央唱反調、藍委徐巧芯「鬥垮」前藍委費鴻泰，因此要季麟連「教訓」他們卻走鐘。對此，徐巧芯批評這是惡意放話，昨天黃復興要角稱「季麟連向我表達歉意，他誤會接收錯誤資訊」。徐巧芯表示，關於近日報導黃復興黨部是否對我不滿一事，純屬不明人士惡性放話，並非事實。昨日下午15:01，她已接到黃復興要角代表稱季麟連表達歉意，她也表示季麟連大概是誤會了接收到錯誤資訊，並再次說明必然會遵守「黨團決議」，然目前黨團尚未做出最後的決定，但團結一致是國民黨立法院黨團的最高目標，請他們放心。《上報》今報導指出，黃復興黨員向季麟連抱怨「前朝黨魁」朱立倫人馬、桃園市議員凌濤多次喊話要通過「9000億軍購預算」，藍委徐巧芯也提8000億軍購預算扯黨中央後腿，希望季麟連用國民黨副主席身份，在中常會上出言「教訓」這些人，警告朱系人馬別再搞小動作。報導更指出，黃復興體系幹部認為，軍系黨員對朱立倫專制獨斷裁撤黃復興黨部怨氣難消，也對「鬥垮」軍系支持的前藍委費鴻泰，被朱提名參選2024年立委的徐巧芯不滿