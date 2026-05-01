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▲瀨戶環奈（中）來台合作蔡阿嘎，宣傳《TRE台北國際紅人展》。（圖／記者嚴俊強攝）

瀨戶環奈來台宣傳 驚喜現身蔡阿嘎工作室

留言區笑翻一片 網友狂虧互動尺度

百萬YouTuber蔡阿嘎昨（30）日晚間在社群平台分享與日本超人氣女優瀨戶環奈的合照，引發大批網友熱議，畫面中瀨戶環奈親暱撫摸蔡阿嘎臉龐，而他則在另一側露出陶醉神情並比出愛心手勢，還興奮寫下「活著真好」，讓不少粉絲看了直呼羨慕又好笑。不過由於蔡阿嘎的老婆二伯前陣子才因為滑倒摔傷撞破頭，結果他竟跟女神開心互動，讓不少粉絲紛紛開玩笑關心蔡阿嘎：「求生欲呢？」瀨戶環奈昨日無預警跟蔡阿嘎合體，2人開心合照讓蔡阿嘎開心地直呼「活著真好」，而瀨戶環奈此行來台是為了宣傳即將於7月初在南港登場的《2026 TRE台北國際紅人展》，並特別安排與蔡阿嘎合作拍攝內容，其實早在她先前釋出的照片中，就有網友發現背景疑似出現蔡阿嘎妻子二伯品牌的商品，如今合體畫面曝光也證實雙方確實已有合作規劃。然而，因為蔡阿嘎的妻子二伯日前才在家中不慎滑倒，導致後腦受傷並縫了多針，目前仍在休養階段，讓不少網友對蔡阿嘎此時與女神親密互動感到「危險」，留言區湧入大量調侃聲音，包括：「明天還能不能發文」、「這畫面太刺激」、「老婆還在養傷欸」等，氣氛既熱鬧又好笑。除了關心二伯狀況，也有不少人笑稱蔡阿嘎「賺一波」，甚至開玩笑表示這張臉「應該要封存半年」，各種幽默留言讓整起事件持續延燒，也讓這組合照在短時間內迅速累積高流量，成為昨晚社群熱議話題。蔡阿嘎在貼文中心滿意足寫下：「活著真好！選擇當YouTuber是這輩子最對的決定！」有趣的是在貼文發出後二伯也現身留言區表示：「肯定是來測試hahababy的背心的對吧？」而瀨戶環奈也轉發合照，表示：「期待影片。」可見彼此之間對於合作都十分滿意。