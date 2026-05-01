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國民黨副主席季麟連為捍衛黨版3800億+N軍購，揚言「開除立法院長韓國瑜」事件爆出案外案，傳出是黃復興黨員不滿前主席朱立倫嫡系子弟兵凌濤跟黨中央唱反調、藍委徐巧芯「鬥垮」前藍委費鴻泰，因此要季麟連「教訓」他們卻走鐘。對此，凌濤回應，他一向主張9000億軍購，更說這幾天二寶爸單獨帶大寶妹去「教育旅行」，沒有太多時間回應媒體指稱所謂黨務高層針對他。《上報》今報導指出，黃復興黨員向季麟連抱怨「前朝黨魁」朱立倫人馬、桃園市議員凌濤多次喊話要通過「9000億軍購預算」，藍委徐巧芯也提8000億軍購預算扯黨中央後腿，希望季麟連用國民黨副主席身份，在中常會上出言「教訓」這些人，警告朱系人馬別再搞小動作。報導更指出，黃復興體系幹部認為，軍系黨員對朱立倫專制獨斷裁撤黃復興黨部怨氣難消，也對「鬥垮」軍系支持的前藍委費鴻泰，被朱提名參選2024年立委的徐巧芯不滿。凌濤回應，他一向主張9000億軍購，保衛中華民國，尊重黨團，全力支持韓國瑜院長的調和鼎鼐。而他的二寶出生之後，大寶難免感受到冷落，這幾天二寶爸單獨帶大寶妹去「教育旅行」，沒有太多時間回應媒體指稱所謂黨務高層針對我。凌濤表示，桃園最近全國首創篩檢增項照顧產婦及新生兒；但最近他從同德國小的家要去南平路，嬰兒推車很不方便，他比較關注如何把人行步道優化